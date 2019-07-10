«Мы с тебя скальп снимем». На Кубани четыре человека пожаловались на пытки в полиции

В Гулькевичском районе четыре человека рассказали, что в 2018 и 2019 году их избивали и пытали кипятком в отделе полиции

В июне в «Комитет против пыток» обратились жители Курганинского района Краснодарского края — супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов. Они рассказали, что сотрудники уголовного розыска Гулькевичского отдела полиции в апреле 2018 года избивали их, заставляя написать явку с повинной в убийстве пенсионерки, жившей по соседству с ними. По словам супругов, 14 апреля 2018 года оперативники забрали супругов из дома и привезли в Гулькевичский отдел полиции. Там полицейские курили в кабинете, из-за чего женщина, болеющая астмой, задыхалась. Также они били ее по голове толстой книгой, руками по телу, выкручивали руки в наручниках и угрожали, что подкинут ее сыну наркотики.

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По рассказу мужчины, полицейские заставляли его написать чистосердечное признание, чтобы получить шесть лет колонии, иначе, со слов полицейских, он бы получил 15 лет. После отказа один из сотрудников МВД начал лить задержанному кипяток на голову: вода стекала с макушки по затылку. При этом полицейские сказали: «Мы с тебя сейчас скальп снимем, будешь у нас как фантомас». Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, Малахову «причинены повреждения в виде термического ожога горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи I и II степени 1% площади тела, кровоподтек правого бедра, который образовался от ударных воздействий тупого твердого предмета».

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На следующий день супругов отпустили, однако 19 апреля Швецову снова доставили в отдел полиции и начали избивать, чтобы заставить написать явку с повинной по тому же делу. По словам женщины, полицейский бил ее по голове пустой большой бутылкой из кулера. Когда она попыталась закрыться от ударов, сотрудник МВД предупредил, что наденет на задержанную наручники, если она будет уворачиваться. Ольгу Швецову первый раз заключили под стражу 21 апреля, однако через 10 дней отпустили из-за отутсвия предъявленного обвинения. 2 июля ее вновь задержали, предъявили обвинения в убийстве и заключили под стражу. Сейчас она находится в СИЗО № 1 Краснодара. Явку с повинной женщина так и не написала. После случившегося супруги обратились с заявлениями в прокуратуру и УФСБ по Краснодарскому краю. Ведомства переадресовали эти заявления в Гулькевичский следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю, однако пострадавшие не получили ответов.

Кроме того, в июле в «Комитет против пыток» обратился житель Гулькевичского района Артем Данилов. Он рассказал, что 16 мая сотрудники уголовного розыска местного отдела полиции избили его, заставляя написать явку с повинной в нанесении тяжкого вреда здоровью его сожительнице, из-за чего она умерла. По словам мужчины, в отделе полиции он давал показания, но его постоянно обрывали и обвиняли в клевете. Позже три человека положили Данилова на пол и начали бить по бедрам. Полицейский, который в этот момент сидел рядом, сказал коллегам облить мужчину кипятком. Тогда они задрали его джинсы и начали лить горячую воду на шею и голени.

Под пытками Данилов написал явку с повинной, ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у мужчины установили «кровоподтеки боковых поверхностей грудной клетки, задней поверхности правого бедра и наружной поверхности левого бедра в состоянии резорбции (рассасывания)». Уже в СИЗО Данилов обратился с жалобой в прокуратуру Гулькевичского района, откуда ее, как и в первом случае, перенаправили в местный следственный комитет. 28 июня следователь следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Виктор Мельниченко отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе мужчины.