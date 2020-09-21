На Кубани уволили начальника отдела полиции, в котором задержанных пытали кипятком и избивали

Портал Юга.ру 21 сентября узнал о том, что начальника ОМВД России по Гулькевичскому району Сергея Сорокоумова уволили из органов

Краснодарский журналист Влад Янюшкин в своем телеграм-канале 18 сентября написал об увольнении Сергея Сорокоумова, который возглавлял ОМВД по Гулькевичскому району, а также его заместителя Никиты Матяско. Летом 2019 года Юга.ру писали о том, что в этом отделе полиции задержанных пытали кипятком.

В тот же день, 18 сентября, с официального портала ОМВД по Гулькевичскому району исчезла информация о том, что Сергей Сорокоумов возглавляет этот отдел полиции. Информация о его заместителе не изменилась. Тогда портал Юга.ру отправил запрос в ГУ МВД России по Краснодаскому краю с просьбой прокомментировать информацию об отставке полицейских. 21 сентября отдел информации и общественных связей ГУ МВД по краю ответил редакции, что Сорокоумов действительно уволен:

«По результатам проведенной служебной проверки принято решение об увольнении должностного лица со службы по основанию, предусмотренному п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона №342-ФЗ [«О службе в органах внутренних дел РФ» — Юга.ру] в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Информацию об увольнении заместителя Сорокоумова Никиты Матяско в МВД Кубани не подтвердили. В разделе «Руководство» на сайте гулькевичской полиции он значится замом начальника ОМВД. Руководитель отдела там не указан.

21 сентября в приемной начальника отдела полиции по Гулькевичскому району журналисту Юга.ру сообщили, что временно исполняющим обязанности отдела в настоящее время является подполковник полиции Александр Малюков.