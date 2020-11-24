По поручению мэра Краснодара вдоль школы в Московском микрорайоне начали устранять «небольшой, но важный недочет» — делать тротуар

В Краснодаре утром 24 ноября начались подготовительные работы по укладке тротуара вдоль школы № 71 на улице Байбакова

Напомним, 1 сентября 2019 года в Краснодара открылась новая школа на улице Байбакова, 17. Учебное заведение считается филиалом школы № 71, расположенной на улице Карякина, 8.

В том же году в школе набрали 19 первых классов, а в этом году сформировали 32 первых класса. В здании на Карякина первым классам присвоили буквы от «А» до «М», а в школе на Байбакова — от «А2» до «Ф2».

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17 ноября телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал жалобу от лица учеников младших классов школы № 71 на Байбакова. Они рассказали, что им приходится идти в учебное заведие по необустроенной тропинке, так как тротуара там нет. «Дорожка ухабистая, грязная, дети часто падают на скользкой грязи, но обходить никто не собирается. А скоро дожди. Пожалуйста, сделайте нам нормальный тротуар», — говорится в обращении.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отреагировал на жалобы населения накануне, 23 ноября. «В прошлом году мы открыли школу на 1 тыс. 550 мест на улице Байбакова. Со временем стал очевиден один небольшой, но важный недочет — к школе можно подойти лишь с одной улицы. А родителям и детям, которые идут не со стороны Солнечной, приходится проходить вдоль забора по вытоптанной тропинке. С наступлением сырой погоды это, конечно, не дело», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Глава города объяснил, что подрядчики благоустроили только территорию школы. Благоустройство тротуара не входило в их обязанности. Однако, заметил Первышов, «проблему необходимо исправлять», и поручил сделать школьникам тротуар.