В новой школе в Московском микрорайоне Краснодара сформировали 19 первых классов
В Краснодаре 1 сентября заработает новая школа на улице Байбакова, которая примет более 3 тыс. детей
Сейчас учебное заведение на Байбакова, 17 считается филиалом школы № 71, но позже его сделают самостоятельной школой № 103.
На земельном участке площадью 2,6 га расположилось здание школы, а также две спортплощадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием и детская площадка для учеников начальной школы.
Площадь трехэтажного здания — 21,1 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов и профильных кабинетов в школе есть актовый зал на 500 мест, столовая на 600 мест, пищеблок и три спортивных зала со скалодромом, беговыми дорожками и велотренажерами. Кроме того, в школе есть купольный и виртуальный планетарии, а также телескопы для изучения основ астрономии.
Предметные классы оснащены интерактивными пособиями, коллекциями мультимедийных материалов, цифровыми лабораториями, мобильными лингафонными кабинетами и компьютерами. Оборудованы классы робототехники и кабинеты технологии для занятий домоводством, столярным и слесарным делом. Для внеклассной работы планируются занятия в лаборатории 3D-моделирования и в издательском центре.
К 1 сентября в учреждении сформировали 103 класса, из них 19 — первые. Всего в новом учебном году школа примет 3 тыс. 77 учеников. Педагогический состав и персонал укомплектованы на 100%.
27 августа мэр Краснодара Евгений Первышов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетили учебное заведение.
«Эта школа станет частью образовательного кластера в Московском микрорайоне, который действительно необходим. Здесь достаточно большой участок, более 6 га, который используем исключительно для социальных объектов», — сказал глава Краснодара, добавив, что для следующей школы уже началась предпроектная подготовка.
Как сообщали Юга.ру, перед началом нового учебного года Краснодар обновил рекорд по количеству первых классов на одну школу — в новом учебном заведении на улице Героя Аверкиева их будет 24 — от «А» до «Ш».
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