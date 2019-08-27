В новой школе в Московском микрорайоне Краснодара сформировали 19 первых классов

В Краснодаре 1 сентября заработает новая школа на улице Байбакова, которая примет более 3 тыс. детей

Сейчас учебное заведение на Байбакова, 17 считается филиалом школы № 71, но позже его сделают самостоятельной школой № 103.

На земельном участке площадью 2,6 га расположилось здание школы, а также две спортплощадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием и детская площадка для учеников начальной школы.

Площадь трехэтажного здания — 21,1 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов и профильных кабинетов в школе есть актовый зал на 500 мест, столовая на 600 мест, пищеблок и три спортивных зала со скалодромом, беговыми дорожками и велотренажерами. Кроме того, в школе есть купольный и виртуальный планетарии, а также телескопы для изучения основ астрономии.

Предметные классы оснащены интерактивными пособиями, коллекциями мультимедийных материалов, цифровыми лабораториями, мобильными лингафонными кабинетами и компьютерами. Оборудованы классы робототехники и кабинеты технологии для занятий домоводством, столярным и слесарным делом. Для внеклассной работы планируются занятия в лаборатории 3D-моделирования и в издательском центре.