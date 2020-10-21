В Краснодаре отремонтированная крыша одной из школ протекла после первого дождя

Напомним, днем 8 сентября в Краснодаре прошли дожди, после которых затопило некоторые участки дорог, а в новостройках вода зашла в квартиры. После ливня в соцсетях появились видео, которые сняли ученики школы № 68 поселка Колосистого. На кадрах видно, как с потолка льется вода, пол покрыт тряпками и большими кусками полиэтилена.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов тогда прокомментировал ситуацию и рассказал, что в школе проводится капремонт кровли, при этом подрядчик работал во внеурочное время. Рабочие положили целлофан на участке кровли, чтобы укрыть его от дождя, однако эта мера не сработала и вода залила шесть кабинетов, актовый и спортивный залы.

Некрасов добавил, что власти заключили муниципальный контракт летом, после чего начались работы. Капремонт должен был закончиться к 25 сентября.