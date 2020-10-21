В Краснодаре отремонтированная крыша одной из школ протекла после первого дождя
В краснодарском поселке Колосистом после октябрьского дождя протекла отремонтированная кровля школы № 68
Напомним, днем 8 сентября в Краснодаре прошли дожди, после которых затопило некоторые участки дорог, а в новостройках вода зашла в квартиры. После ливня в соцсетях появились видео, которые сняли ученики школы № 68 поселка Колосистого. На кадрах видно, как с потолка льется вода, пол покрыт тряпками и большими кусками полиэтилена.
Директор городского департамента образования Алексей Некрасов тогда прокомментировал ситуацию и рассказал, что в школе проводится капремонт кровли, при этом подрядчик работал во внеурочное время. Рабочие положили целлофан на участке кровли, чтобы укрыть его от дождя, однако эта мера не сработала и вода залила шесть кабинетов, актовый и спортивный залы.
Некрасов добавил, что власти заключили муниципальный контракт летом, после чего начались работы. Капремонт должен был закончиться к 25 сентября.
Вечером 20 октября телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал новое видео, снятое в школе № 68. На кадрах видны подтеки на потолке, на полу стоят ведра с водой и расстелен целлофан. Школьники сообщили авторам паблика, что отремонтированная кровля протекла после первого же дождя.
В официальном телеграм-канале админмстрации Краснодара на следующий день рассказали, что 19 октября в городе прошел дождь, после чего в школе подмокли швы перекрытия крыши, без ущерба для здания.
«Ремонтируемый участок кровли закрыт бетоном. Для того, чтобы избежать возможных подтоплений, участок бетона на площади 150 кв. метров дополнительно закрыли целлофаном. Кроме того, сотрудники школы, зная, что по прогнозу ожидается дождь, дополнительно накрыли пол», — прокомментировали ситуацию в городском департаменте образования.
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В ведомстве отметили, что 15 сотрудников компании-подрядчика заканчивают укладку первого слоя изоляционного материала и скоро приступят ко второму. При этом десять дней назад был закончен ремонт спортзала, завершаются работы в актовом зале. Работы на объекте контролируют специалисты департамента образования.
«Все работы по ремонту кровли и восстановлению помещений будут завершены до 1 ноября. В отношении подрядной организации, которая нарушила сроки работ, ведется претензионная работа», — заключили в ведомстве.
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