В краснодарской школе набрали 33 первых класса

В Краснодаре перед началом нового учебного года в СОШ № 71 сформировали 33 первых класса

«В этом году в школу пойдет более 18,5 тыс. первоклассников. Всего за парты сядут более 160 тыс. учащихся», — рассказали в городском департаменте образования.

Больше всего первых классов сформировали в СОШ № 71 — она состоит из четырех корпусов, также к ней относится школа на 1 тыс. 550 мест в одну смену на улице Байбакова. Всего там будет 33 первых класса. На втором месте — СОШ № 11, где будет 22 первых класса. Учебное заведение объединяет две школы — на улице Российской и новую на улице имени Героя Аверкиева, рассказали 25 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте образования уточнили, что площадь этих зданий позволяет принимать такое количество детей, а учебный процесс организовали со всеми условиями для комфортного пребывания.