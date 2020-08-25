В краснодарской школе набрали 33 первых класса

Краснодарский край

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В Краснодаре перед началом нового учебного года в СОШ № 71 сформировали 33 первых класса

«В этом году в школу пойдет более 18,5 тыс. первоклассников. Всего за парты сядут более 160 тыс. учащихся», — рассказали в городском департаменте образования.

Больше всего первых классов сформировали в СОШ № 71 — она состоит из четырех корпусов, также к ней относится школа на 1 тыс. 550 мест в одну смену на улице Байбакова. Всего там будет 33 первых класса. На втором месте — СОШ № 11, где будет 22 первых класса. Учебное заведение объединяет две школы — на улице Российской и новую на улице имени Героя Аверкиева, рассказали 25 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте образования уточнили, что площадь этих зданий позволяет принимать такое количество детей, а учебный процесс организовали со всеми условиями для комфортного пребывания.

Напомним, в прошлом году рекорд по количеству первых классов принадлежал школе № 11 — там было 24 класса от «А» до «Ш». В СОШ № 71 тогда было всего 19 первых классов.

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