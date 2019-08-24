В одной из школ Краснодара появится первый «Ш» класс

Краснодар обновил рекорд по количеству первых классов на одну школу — в новой школе на улице Героя Аверкиева их будет 24

Сейчас школа на Аверкиева является филиалом школы № 11 на улице Российской, а в будущем станет самостоятельной школой № 104. Там сформировано 24 первых класса — от «А» до «Ш».

На втором месте по количеству первых классов — рекордсмен последних двух лет, филиал школы № 66 на улице Героя Яцкова (до конца года она станет самостоятельной школой № 102), в этом году там будет 20 первых классов . На третьем месте — филиал школы № 71 на улице Байбакова (в будущем — школа № 103), там 19 первых классов .

Школы на Аверкиева и Яцкова находятся в Восточно-Кругликовском микрорайоне, который активно застраивался в последние годы. Школа на Байбакова территориально находится недалеко, но относится к также активно застраиваемому Московскому микрорайну.

Всего, по данным департамента образования Краснодара, первых классов в 2019-2020 учебном году сформировано в городе 583. В школу 1 сентября пойдут 18 тыс. 498 первоклашек , это на 1358 человек больше, чем в прошлом году. Их примет 91 школа.

С начала учебного года начнут работать четыре новых школы: на 1550 мест по улице . Байбакова, на 1550 мест по улице Героя Аверкиева, корпус на 400 мест к гимназии №23 по улице Бакинской, корпус на 400 мест к школе № 81 в поселке Пригородном, добавили в департаменте.