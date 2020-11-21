В Краснодаре выявили работающий после полуночи бар Shenli, ему грозит до 3,8 млн рублей штрафа

21 ноября в Краснодаре провели рейд по заведениям и проверили соблюдение ковидных ограничений

В крае до 1 декабря действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В начале ноября руководство региона сообщило, что введение новых ограничений не требуется, при этом оно пообещало усилить контроль за соблюдением действующих мер. В частности, власти решили следить за работой заведений, социальной дистанцией и масочным режимом в помещениях.

В итоге 7 ноября в Краснодаре после проверки закрыли «Фудмаркет». Позже в краевом центре из-за нарушения ковидных мер опечатали бары «Руки вверх» и Prime, рестораны «Мишкин» и Rave bar в ТЦ «Карнавал».

Ночью 21 ноября сотрудники департамента потребсферы края, полицейские и представители мэрии снова провели рейд по краснодарским заведениям и обнаружили работающий после полуночи бар Shenli. Это нарушение режима повышенной готовности, на должностное и юридическое лица составили административные материалы. Им грозят штрафы до 50 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно.

Также специалисты выяснили, что в баре продавали алкоголь без разрешающей лицензии. На ООО «НАМ АМ» составили административный протокол. Юридическому лицу грозит штраф до 3 млн рублей, должностному — до 500 тыс. рублей. Всю алкогольную продукцию изъяли.

В целом заведение может заплатить более 3,8 млн рублей. Протоколы передали в суд, рассказали в инстаграме департамента потребсферы.

В эту же ночь с проверкой пришли в анапский караоке-бар «Чердак». Его опечатали.