На Кубани не будут отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса
19 ноября на заседании оперштаба Краснодарского края обсудили работу новогодних ярмарок
Напомним, 5 ноября глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае усилят контроль за соблюдением коронавирусных мер. После этого в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита, а некоторые из них закрыли.
11 ноября власти рассказали о запрете новогодних корпоративов, при этом режим повышенной готовности, включающий в себя это ограничение, продлили только до 1 декабря. 17 ноября портал Югу.ру узнал, что краснодарские театры не планируют проводить мероприятия с детьми. А спустя два дня на заседании краевого оперштаба решили запретить, помимо банкетов, новогодние утренники и массовые гуляния. Об этом, как утверждала пресс-служба краевой администрации, попросили кубанские врачи — чтобы избежать распространения инфекции.
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При этом в крае не планируют отменять новогодние ярмарки, о чем также стало известно 19 ноября. Их количество увеличат, а число торговых мест внутри уменьшат. Проведение таких мероприятий на открытом воздухе с соблюдением всех антиковидных мер допустимо, заключили врачи на заседании краевого оперштаба.
Также в городах и районах разместят традиционные новогодние украшения и елки, отметили в пресс-службе администрации.
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