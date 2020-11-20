На Кубани не будут отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса

Напомним, 5 ноября глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае усилят контроль за соблюдением коронавирусных мер. После этого в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита, а некоторые из них закрыли.

11 ноября власти рассказали о запрете новогодних корпоративов, при этом режим повышенной готовности, включающий в себя это ограничение, продлили только до 1 декабря. 17 ноября портал Югу.ру узнал, что краснодарские театры не планируют проводить мероприятия с детьми. А спустя два дня на заседании краевого оперштаба решили запретить, помимо банкетов, новогодние утренники и массовые гуляния. Об этом, как утверждала пресс-служба краевой администрации, попросили кубанские врачи — чтобы избежать распространения инфекции.