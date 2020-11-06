Из-за коронавируса на улице Красной в Краснодаре выключат иллюминацию, а в барах начнут проверять маски

Краснодарский край

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7 и 8 ноября в центре Краснодара собираются усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер

Напомним, накануне власти края сообщили о том, что в регионе планируют усилить контроль за соблюдением ограничений. Сообщалось, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители властей будут следить за тем, как соблюдают дистанцию и масочный режим в общественных местах.

А вот что происходило в регионе во время карантина:

При этом в администрации Кубани напомнили, в каких местах необходимо надевать маску: в парке и сквере, трамвае, такси, парикмахерской, на светофорном перекрестке, в торговом центре и любом магазине.

6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в предстоящие выходные — 7 и 8 ноября — на улице Красной и в прилегающих кварталах будут ходить полицейские рейды. Они проверят, «как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах».

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«Также будут пресекать работу баров и ночных клубов после полуночи, уличную нелегальную торговлю, выступления уличных музыкантов и аниматоров», — сказал замглавы города Антон Смертин.

Кроме того, вечером в субботу на Красной выключат иллюминацию. На вопрос портала Юга.ру о том, какая именно подсветка имеется в виду, в пресс-службе администрации ответили, что речь идет о декоративном освещении в виде кругов на Красной. Напомним, ранее иллюминацию убрали от улицы Мира до Советской, при этом на остальных участках она осталась.

Коронавирус Краснодар Полиция

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