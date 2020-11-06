Из-за коронавируса на улице Красной в Краснодаре выключат иллюминацию, а в барах начнут проверять маски

Напомним, накануне власти края сообщили о том, что в регионе планируют усилить контроль за соблюдением ограничений. Сообщалось, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители властей будут следить за тем, как соблюдают дистанцию и масочный режим в общественных местах.

А вот что происходило в регионе во время карантина:

При этом в администрации Кубани напомнили, в каких местах необходимо надевать маску: в парке и сквере, трамвае, такси, парикмахерской, на светофорном перекрестке, в торговом центре и любом магазине.

6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в предстоящие выходные — 7 и 8 ноября — на улице Красной и в прилегающих кварталах будут ходить полицейские рейды. Они проверят, «как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах».