Из-за коронавируса на улице Красной в Краснодаре выключат иллюминацию, а в барах начнут проверять маски
7 и 8 ноября в центре Краснодара собираются усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер
Напомним, накануне власти края сообщили о том, что в регионе планируют усилить контроль за соблюдением ограничений. Сообщалось, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители властей будут следить за тем, как соблюдают дистанцию и масочный режим в общественных местах.
А вот что происходило в регионе во время карантина:
При этом в администрации Кубани напомнили, в каких местах необходимо надевать маску: в парке и сквере, трамвае, такси, парикмахерской, на светофорном перекрестке, в торговом центре и любом магазине.
6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в предстоящие выходные — 7 и 8 ноября — на улице Красной и в прилегающих кварталах будут ходить полицейские рейды. Они проверят, «как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах».
«Также будут пресекать работу баров и ночных клубов после полуночи, уличную нелегальную торговлю, выступления уличных музыкантов и аниматоров», — сказал замглавы города Антон Смертин.
Кроме того, вечером в субботу на Красной выключат иллюминацию. На вопрос портала Юга.ру о том, какая именно подсветка имеется в виду, в пресс-службе администрации ответили, что речь идет о декоративном освещении в виде кругов на Красной. Напомним, ранее иллюминацию убрали от улицы Мира до Советской, при этом на остальных участках она осталась.
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