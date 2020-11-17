Пустят ли Деда Мороза к детям? Узнали, ждать ли кубанцам новогодних ёлок

За полтора месяца до Нового года портал Юга.ру попытался выяснить, смогут ли краснодарские дети увидеться с Дедом Морозом и готовятся ли артисты к утренникам и елкам

Напомним, 11 ноября департамент потребсферы Краснодарского края предупредил владельцев заведений общепита, что из-за коронавируса в регионе запрещено проводить новогодние корпоративы и банкеты. Запрет будет действовать в рамках режима повышенной готовности, который пока что продлили до 1 декабря. Портал Юга.ру решил выяснить, что будет с развлекательной программой, устроят ли для кубанских детей ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой и готовят ли в учреждениях культуры новогодние концерты и утреники.

Краснодарский актер Ян Новиков рассказал порталу Юга.ру, что за полтора месяца до Нового года у артистов нет ясности, смогут ли они заработать в зимние каникулы. В прошлые годы Новиков выступал Дедом Морозом на корпоративах, детских утренникам в школах, детсадах, торговых центрах, а также работал по индивидуальным заказам — приходил к детям домой. Сейчас в регионе ввели запрет на корпоративы для взрослых, но о праздниках для детей упоминаний не было. «Нас никто не собрал, ничего не рассказал, как будто нас не существует. И это очень странная ситуация. Мы не понимаем, как быть дальше. До праздников осталось всего полтора месяца, нужно разрабатывать программу, а мы не знаем, стоит ли вообще что-то начинать. Во многих крупных городах театры работают и артистам платят, у нас же ситуация совсем иная: театры закрыты и мы получаем голый оклад. Поверьте, это копейки. Заработок у меня и моих коллег упал наполовину. А у всех кредиты, ипотеки, семьи надо кормить. Если действительно есть опасность [из-за коронавируса], тогда надо поддержать артистов рублем, и мы будем готовы сидеть дома. Почему магазины битком, в автобусах никто не соблюдает масочный режим, а закрыты театры? Это лицемерие и маразм», — считает артист. Он добавил, что в новогодние праздники планирует работать по индивидуальным заказам.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо специальных мер поддержки для артистов из-за пандемии коронавируса в России не планируется , написал ТАСС.

По информации источника портала Юга.ру, в краснодарской филармонии репетируют один новогодний спектакль — для трансляции в интернете и показа по ТВ. Сценарии остальных новогодних спектаклей переписали и запланировали их к показам весной и летом. В Творческом объединении «Премьера» редакции Юга.ру сообщили, что новогодняя кампания на площадках объединения пройдет в онлайн-формате.

«Новогодние онлайн-концерты готовят Музыкальный шоу-театр «Премьера» и Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник», Кубанский симфонический оркестр и камерный «Премьер-оркестр», артисты Нового театра кукол и Молодежного театра в видеороликах тоже поздравят зрителей. Главный Дед Мороз Кубани (он же — заслуженный артист Кубани Валерий Трифонов) запишет видеообращение», — рассказала пресс-секретарь «Премьеры» Анастасия Куропатченко.

Читайте также: Курорты Краснодарского края почти полностью заполнятся на новогодние каникулы

Она добавила, что запланировано только одно офлайн-событие: в последние дни осени во Дворце искусств «Премьера» откроется почтовый домик Деда Мороза, где юные краснодарцы с соблюдением социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора смогут оставить свои письма и поделки. Авторы лучших посланий получат призы. В министерстве культуры Краснодарского края порталу Юга.ру не смогли точно сказать, будут ли в этом году на Кубани проводить детские утреники и ёлки.

«В данный момент встречи со зрителями вживую запрещены: театры и кинотеатры края закрыты, а все культурные мероприятия проходят онлайн. Дальнейшее развитие событий зависит от эпидемиологической ситуации. Прогнозировать мы пока ничего не беремся», — резюмировали в минкульте.

Новогодний опрос: Большинство россиян хотят премию вместо корпоратива