В Сочи голая женщина раздела своего сына и бродила с ним по городу

Жители Сочи в середине ноября заметили возле мусорки обнаженную женщину, которая раздела догола своего ребенка и ходила с ним по ночным улицам

Инцидент произошел ночью в микрорайоне Донском, в переулке Строительном. 15 ноября в паблике «ЧП Сочи» опубликовали видео, на котором женщина полностью раздевается у мусорных контейнеров и выбрасывает свою одежду. Затем она сняла все вещи с сына и также оставила их в мусорке. После этого мать взяла ребенка на руки и скрылась из виду.

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«Данный факт имел место, — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи. — Дежурный вызвал на место бригаду врачей скорой помощи». По предварительной информации, обнаженную женщину с ребенком доставили в больницу. Прошлым летом Юга.ру рассказывали о том, что в Сочи силовики задержали местную жительницу, которая напоила пивом двухлетнего сына.