В Сочи голая женщина раздела своего сына и бродила с ним по городу

Краснодарский край

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Жители Сочи в середине ноября заметили возле мусорки обнаженную женщину, которая раздела догола своего ребенка и ходила с ним по ночным улицам

Инцидент произошел ночью в микрорайоне Донском, в переулке Строительном. 15 ноября в паблике «ЧП Сочи» опубликовали видео, на котором женщина полностью раздевается у мусорных контейнеров и выбрасывает свою одежду. Затем она сняла все вещи с сына и также оставила их в мусорке. После этого мать взяла ребенка на руки и скрылась из виду.

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«Данный факт имел место, — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи. — Дежурный вызвал на место бригаду врачей скорой помощи».

По предварительной информации, обнаженную женщину с ребенком доставили в больницу.

Прошлым летом Юга.ру рассказывали о том, что в Сочи силовики задержали местную жительницу, которая напоила пивом двухлетнего сына.

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В этом году на курорте произошел громкий случай, связанный с ненадлежащим воспитанием детей. В августе в соцсетях появилась запись, на которой мужчина держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. В ситуацию вмешались полиция и следком. Они выяснили, что супруги с полуторамесячной дочерью Шуткой приехали в Сочи из другого региона и стали жить в лесу. Родителей девочки осудили и обязали пройти принудительное лечение от наркозависимости, а отца отправили в колонию-поселение.

Дети Полиция Сочи

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