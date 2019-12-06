В Сочи голый мужчина забрался в чужой сарай и разгромил его

Краснодарский край

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В соцсетях вечером 5 декабря появилось видео, на котором голый мужчина бегает по Адлерскому району Сочи

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Видео инцидента, который произошел в начале декабря в селе Веселом Адлерского района, разместили очевидцы в соцсетях. Жительница одного из домов рассказала, что обнаженный мужчина забрался к ней в сарай, после чего его заперли и вызвали полицию.

«Позавчера утром неизвестный мужчина зашел ко мне во двор и спрятался в сарае, моя собака начала громко лаять. Я вышла посмотреть, заглянула в сарай, а там ЭТО, еще и абсолютно голый! Я позвала брата, брат просил его уйти, но он начал бросаться на него. Мы закрыли сарай и вызвали полицию. Мужчина начал громить все, что попадалась ему под руку, разломал все окна, чтобы выбраться, но они для него оказались очень узкими. В итоге он сломал стену сарая и выбежал на улицу. На видео — мой дядя, который живет по соседству и тоже пришел на помощь, услышав крики, а машина, по которой скакал этот неадекват, — друга, который приехал к нему в гости. Когда приехала полиция, его след уже простыл», — рассказала хозяйка дома.

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В Краснодарском крае нередко происходят случаи, когда голые мужчины появляются на улицах. Как писали Юга.ру, 27 мая в центре Краснодара задержали обнаженного мужчину, который бегал по улице Северной. За несколько дней до этого с башенного крана в ЖК «Лиговский» на улице Героя Пешкова сняли пьяного голого парня и доставили его в больницу.

В октябре в сети появилось видео из Краснодара, на котором голый мужчина погнался за прохожим, затем остановился, начал махать руками и вилять бедрами, держась за ягодицы.

Полиция Социальные сети Сочи

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