В Сочи голый мужчина забрался в чужой сарай и разгромил его

Видео инцидента, который произошел в начале декабря в селе Веселом Адлерского района, разместили очевидцы в соцсетях. Жительница одного из домов рассказала, что обнаженный мужчина забрался к ней в сарай, после чего его заперли и вызвали полицию.

«Позавчера утром неизвестный мужчина зашел ко мне во двор и спрятался в сарае, моя собака начала громко лаять. Я вышла посмотреть, заглянула в сарай, а там ЭТО, еще и абсолютно голый! Я позвала брата, брат просил его уйти, но он начал бросаться на него. Мы закрыли сарай и вызвали полицию. Мужчина начал громить все, что попадалась ему под руку, разломал все окна, чтобы выбраться, но они для него оказались очень узкими. В итоге он сломал стену сарая и выбежал на улицу. На видео — мой дядя, который живет по соседству и тоже пришел на помощь, услышав крики, а машина, по которой скакал этот неадекват, — друга, который приехал к нему в гости. Когда приехала полиция, его след уже простыл», — рассказала хозяйка дома.