Курортный сбор на Кубани вернут в 2021 году

Власти Краснодарского края сообщили, что с 1 января 2021 года в регионе планируют вернуть курортный сбор

Напомним, 27 мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

О возобновлении курортного сбора 17 ноября рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на пресс-конференции. По его словам, сбор «однозначно» вернут 1 января, так как туристическая отрасль восстанавливается и отели загружены на 90%, написал ТАСС.