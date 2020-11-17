Курортный сбор на Кубани вернут в 2021 году
Власти Краснодарского края сообщили, что с 1 января 2021 года в регионе планируют вернуть курортный сбор
Напомним, 27 мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.
О возобновлении курортного сбора 17 ноября рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на пресс-конференции. По его словам, сбор «однозначно» вернут 1 января, так как туристическая отрасль восстанавливается и отели загружены на 90%, написал ТАСС.
Как писали Юга.ру, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за курортную инфраструктуру в четырех пилотных регионах, одним из которых стал Краснодарский край. В итоге курортный сбор на Кубани ввели в июле 2018 года. Изначально сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. Позже к этим территориям добавили Ейский район и еще несколько населенных пунктов Туапсинского района.
В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов, в результате курортный сбор принес в бюджет края 225 млн рублей.
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