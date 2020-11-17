Курортный сбор на Кубани вернут в 2021 году

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодарского края сообщили, что с 1 января 2021 года в регионе планируют вернуть курортный сбор

Напомним, 27 мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил не взимать курортный сбор до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

О возобновлении курортного сбора 17 ноября рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на пресс-конференции. По его словам, сбор «однозначно» вернут 1 января, так как туристическая отрасль восстанавливается и отели загружены на 90%, написал ТАСС.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за курортную инфраструктуру в четырех пилотных регионах, одним из которых стал Краснодарский край. В итоге курортный сбор на Кубани ввели в июле 2018 года. Изначально сбор ввели в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района. Позже к этим территориям добавили Ейский район и еще несколько населенных пунктов Туапсинского района.

В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов, в результате курортный сбор принес в бюджет края 225 млн рублей.

Курортный сбор Курорты и туризм

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Полиция Кубани не смогла прокомментировать пытки в Выселках, на которые пожаловались шестой раз за год
В Адыгее назначили нового руководителя ЗАГСа
В Новороссийске из-за авиабомбы ввели режим ЧС
В Сочи голая женщина раздела своего сына и бродила с ним по городу
Умер режиссер Роман Виктюк, который болел COVID-19
Китайские ученые выяснили, что антибиотики могут ухудшить течение COVID-19

Лента новостей

Статьи

А он жив еще?

Пирожные от Пруста, набоковские яйца и другие рецепты классиков

Статьи Партнерский

Качество на расстоянии

Как обеспечить связь с миром и сохранить эффект присутствия

Статьи Партнерский

«Казаки всегда стояли на страже рубежей Отечества»

Интервью с потомственным кубанским казаком, переехавшим на Сахалин

Реклама на портале