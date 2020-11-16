Мэрия Краснодара все еще ждет финансовую помощь от края для строительства трамвайной линии на Московской, а сроки начала работ снова перенесли

В 2019 году жители Музыкального микрорайона собрали подписи и потребовали пустить трамвай по улице Московской до Петра Метальникова. Власти Краснодара выделили деньги на разработку проекта, но отметили, что часть суммы нужно будет просить у краевых властей.

В январе 2020 года руководство города сообщило, что ветку начнут прокладывать не позднее июля того же года. Однако летом перенеслось получение положительного заключения экспертизы. Осенью власти пообещали провести конкурс и заключить договор, чтобы начать строительство в ноябре, но этого не случилось. В последний раз сообщалось, что старт работ перенесли на середину декабря. Прочитать подробнее об этапах подготовки проекта можно здесь.

16 ноября на планерке в мэрии Краснодара сообщили, что у проекта сменился заказчик — он перешел к краевому руководству. Из-за этого снова сместились сроки начала работ. Сейчас ориентировочная дата заключения контракта с подрядчиком — 12 января 2021 года.

«Этому ничего не мешает, всю документацию на прошлой неделе мы направили. Рисков никаких нет», — выразил уверенность замглавы города Артем Доронин.

Евгений Первышов, в свою очередь, отметил, что все еще ожидает получения финансовой помощи от администрации региона:

«Мы рассчитываем, что получим поддержку со стороны губернатора края. Я ему докладывал и получил одобрение в этой части. Поэтому рассчитываю, что в следующем году мы еще и получим поддержку со стороны краевого бюджета на строительство этой трамвайной линии».