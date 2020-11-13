В России в 2021 году вступит в силу закон о чипировании животных. Узнали, к кому он относится и зачем нужны такие меры
Портал Юга.ру узнал у департамента ветеринарии Кубани подробности о новом законе Минсельхоза РФ о домашних животных
Напомним, в январе 2020 стало известно, что Минсельхоз России внес на рассмотрение в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Комиссия правительства одобрила его и документ начали готовить для рассмотрения в Госдуме.
Согласно закону, владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев, при этом планировалось, что процедура будет бесплатной для граждан. Кроме того, в России предлагается создать единый федеральный реестр животных.
Портал Юга.ру направил запрос в департамент ветеринарии Кубани и узнал, как изменится жизнь владельцев домашних животных после вступления закона в силу.
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Идентификации подлежат кошки и собаки, лошади, ослы, мулы и лошаки, крупный рогатый скот (зебу, буйволы, яки), олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы и козы), домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии) и кролики, пчелы, рыбы и другие водные животные.
Для чего вводится обязательная регистрация домашних животных?
Согласно ст. 7 Закона Краснодарского края № 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае», регистрация животных необходима для:
- учета собак и кошек в Краснодарском крае;
- создания базы данных о собаках и кошках, в том числе для организации розыска пропавших домашних животных и возвращения их владельцам;
- решения проблемы безнадзорных собак и кошек;
- осуществления ветеринарного и санитарного контроля и надзора за собаками и кошками;
- своевременного предупреждения завоза инфицированных и больных собак и кошек из других государств или субъектов России на территорию края.
Кто должен регистрировать животных и в какой срок?
Регистрировать животных должны владельцы в государственных ветеринарных учреждениях с помощью оформления ветеринарного паспорта. Кроме того, собак и кошек необходимо вакцинировать против бешенства и прочих инфекционных заболеваний.
Собак и кошек необходимо зарегистрировать в течение семи рабочих дней со дня их приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы по достижении трехмесячного возраста. При смене владельцев новым хозяевам также дается семь дней для перерегистрации.
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