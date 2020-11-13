В России в 2021 году вступит в силу закон о чипировании животных. Узнали, к кому он относится и зачем нужны такие меры

Портал Юга.ру узнал у департамента ветеринарии Кубани подробности о новом законе Минсельхоза РФ о домашних животных

Напомним, в январе 2020 стало известно, что Минсельхоз России внес на рассмотрение в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Комиссия правительства одобрила его и документ начали готовить для рассмотрения в Госдуме.

Согласно закону, владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев, при этом планировалось, что процедура будет бесплатной для граждан. Кроме того, в России предлагается создать единый федеральный реестр животных.

Портал Юга.ру направил запрос в департамент ветеринарии Кубани и узнал, как изменится жизнь владельцев домашних животных после вступления закона в силу.