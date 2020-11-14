Где на Кубани можно чипировать собак и кошек, и бесплатно ли это? Юга.ру узнали у департамента ветеринарии

В середине ноября департамент ветеринарии Краснодарского края ответил на вопросы Юга.ру об обязательной маркировке домашних животных

Накануне Юга.ру публиковали ответы о том, каких домашних животных необходимо чипировать, а также в какой срок и кто именно должен регистрировать. 14 ноября портал публикует вторую часть ответов на свои вопросы.

Чипирование — это единственный способ идентификации домашнего животного?

Согласно приказу Минсельхоза РФ № 161, кошки и собаки должны учтены и идентифицированы. Под первым подразумевается наличие паспорта, то есть регистрации (почитать о ней подробнее можно в прошлой новости). А идентификация возможна следующими способами: имплантация микрочипа либо клеймение (татуировка).

Где можно сделать маркировку животных и какое количество ветклиник действует на территории края?

Маркировку животных (чипирование) можно сделать как в госучреждениях, так и в ряде частных клиник (при этом проводить регистрацию либо перерегистрацию собак и кошек можно только в государственных ветучреждениях).

В государственных клиниках есть специальное оборудование для имплантации чипа, такая работа ведется с 2015 года. В пресс-службе департамента добавили, что в крае действует 44 государственных ветеринарных учреждения, в каждой из них есть лечебницы, ветеринарные участки и ветпункты. Всего таких подразделений 272. В краевой столице работают семь учреждений: ГСББЖ «Краснодарская», УВЛ «Центральная», УВЛ «Московская», УВЛ «Старокорсунская», УВЛ «Калининская», ВУ «Елизаветинский», УВЛ «Тургеневская».

Известны ли расценки на чипирование домашних животных в Краснодарском крае?

В государственных клиниках услуга по присвоению животному уникального номера через введение микрочипа с 1 октября стала стоить 210 рублей. В частных клиниках стоимость различна, указали в департаменте.