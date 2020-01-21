Правительство одобрило законопроект о чипировании животных

Краснодарский край, Вся Россия

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В России в ближайшее время могут ввести обязательную маркировку домашних питомцев, а также создать единый федеральный реестр животных

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31 декабря Минсельхоз внес на рассмотрение в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Как сообщили 21 января «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина, комисссия правительства одоброила законопроект, сейчас его подготавливают для рассмотрения в Госдуме.

Согласно документу, владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев, при этом сама процедура будет бесплатной для граждан. Кроме того, в России предлагается создать единый федеральный реестр животных.

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Как объяснили в Минсельхозе, маркирование представляет собой «нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации».

Вести учет домашних животных будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветслужбы.

Также в министерстве рассказали, что современное российское законодательство не позволяет отлеживать подконтрольные государственной ветслужбе товары, а это создает сложности в оперативном выяслении источника распространения болезней животных, которые могут быть опасны, в том числе, и для человека. Разработанные нормы призваны исправить эту ситуацию, добавил портал «360».

Напомним, Минсельхоз собирался внести законопроект в госдуму до конца 2019 года.

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