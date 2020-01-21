Правительство одобрило законопроект о чипировании животных
В России в ближайшее время могут ввести обязательную маркировку домашних питомцев, а также создать единый федеральный реестр животных
Читайте также:
31 декабря Минсельхоз внес на рассмотрение в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Как сообщили 21 января «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина, комисссия правительства одоброила законопроект, сейчас его подготавливают для рассмотрения в Госдуме.
Согласно документу, владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев, при этом сама процедура будет бесплатной для граждан. Кроме того, в России предлагается создать единый федеральный реестр животных.
Читайте также:
Как объяснили в Минсельхозе, маркирование представляет собой «нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации».
Вести учет домашних животных будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветслужбы.
Также в министерстве рассказали, что современное российское законодательство не позволяет отлеживать подконтрольные государственной ветслужбе товары, а это создает сложности в оперативном выяслении источника распространения болезней животных, которые могут быть опасны, в том числе, и для человека. Разработанные нормы призваны исправить эту ситуацию, добавил портал «360».
Напомним, Минсельхоз собирался внести законопроект в госдуму до конца 2019 года.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.