Правительство одобрило законопроект о чипировании животных

В России в ближайшее время могут ввести обязательную маркировку домашних питомцев, а также создать единый федеральный реестр животных

31 декабря Минсельхоз внес на рассмотрение в правительство законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии». Как сообщили 21 января «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина, комисссия правительства одоброила законопроект, сейчас его подготавливают для рассмотрения в Госдуме. Согласно документу, владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев, при этом сама процедура будет бесплатной для граждан. Кроме того, в России предлагается создать единый федеральный реестр животных.

Как объяснили в Минсельхозе, маркирование представляет собой «нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации». Вести учет домашних животных будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветслужбы. Также в министерстве рассказали, что современное российское законодательство не позволяет отлеживать подконтрольные государственной ветслужбе товары, а это создает сложности в оперативном выяслении источника распространения болезней животных, которые могут быть опасны, в том числе, и для человека. Разработанные нормы призваны исправить эту ситуацию, добавил портал «360».