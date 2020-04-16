Дни и недели карантина. Как веселиться дома, когда уже все надоело

Карантин в Краснодарском крае продлили до 30 апреля, но у некоторых соблюдающих режим самоизоляции уже не осталось идей, чем занять дома себя и семью. Если все фильмы и сериалы посмотрены, книги прочитаны, домашние дела сделаны, песни на балконах спеты, а обучающие курсы пройдены, настало время дать волю фантазии и позволить себе немного подурачиться. А чтобы вас вдохновить, мы собрали в соцсетях фото и видео, как коротают «карантикулы» люди по всему миру.

Во время самоизоляции некоторые дела могут казаться очень важными. Даже если это не совсем так (или совсем не так).

Столкнулся с проблемой, в завтраке Несквик Алфавит нет букв Ё, П, Р, Х, Ъ, Ы и Ь!



Хотя буквы Р и Х вообще на упаковке нарисованы.



Теперь кучу классных слов не составишь без этих букв! pic.twitter.com/KgCaVW2jUn — Constantine (@CKonovalov) April 1, 2020

Дома можно не бояться показаться странным. Давно мечтали устроить с близкими бои на световых мечах или закатить вечеринку, куда приглашены только вы? Когда, если не сейчас! Вот еще несколько идей:

Школы и детские садики закрыты, и детям дома тоже бывает скучно. Приходится придумывать для них новые развлечения.

шел ??? день карантина, родители присылают такое видео: pic.twitter.com/G1NcNaYHKN — оля (@olyawithpot) April 2, 2020

Кто-то уже больше не может сидеть дома. Некоторые даже спешат сообщить об этом всем вокруг:

Хорошо только тем, у кого есть домашние животные. С ними не только можно вполне законно прогуляться на улице, но и дома скучать не приходится:

А если домашних животных нет, то их можно завести. Или придумать.

Шёл второй день карантина. Я вышел покормить уток pic.twitter.com/WNBhwrqbSy — Левъ Щаранский II #оставайтесьдома (@LevSharansky2) March 29, 2020