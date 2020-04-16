Дни и недели карантина. Как веселиться дома, когда уже все надоело

Вся Россия, В мире
Юга.ру

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  • © Фото allentaylorjr с сайта unsplash.com

Карантин в Краснодарском крае продлили до 30 апреля, но у некоторых соблюдающих режим самоизоляции уже не осталось идей, чем занять дома себя и семью.

Если все фильмы и сериалы посмотрены, книги прочитаны, домашние дела сделаны, песни на балконах спеты, а обучающие курсы пройдены, настало время дать волю фантазии и позволить себе немного подурачиться. А чтобы вас вдохновить, мы собрали в соцсетях фото и видео, как коротают «карантикулы» люди по всему миру.

Во время самоизоляции некоторые дела могут казаться очень важными. Даже если это не совсем так (или совсем не так).

Дома можно не бояться показаться странным. Давно мечтали устроить с близкими бои на световых мечах или закатить  вечеринку, куда приглашены только вы? Когда, если не сейчас! Вот еще несколько идей:

@kmstikytok

когда решил пойти на концерт, но ты живешь в ссср... #рек #рекомендации #карантин #назаре #ссср #ussr #quarantine

♬ оригинальный звук - kmstikytok
@alexbilyk

quarantine, and I'm traveling 🙌🏻😎

♬ оригінальний звук - alexbilyk
@coreyfunk

4 treadmills = fun! @capronfunky

♬ BORED IN THE HOUSE - Curtis Roach
@brimartinezzz

Boys day 15 without the NBA be like... #foryou #quarantine #fyp

♬ BORED IN THE HOUSE - Curtis Roach

Школы и детские садики закрыты, и детям дома тоже бывает скучно. Приходится придумывать для них новые развлечения.

Кто-то уже больше не может сидеть дома. Некоторые даже спешат сообщить об этом всем вокруг:

@laskamoya

Крик души! #сидимдома #рекомендации #коронавирус #хочуврек

♬ оригинальный звук - laskamoya

Хорошо только тем, у кого есть домашние животные. С ними не только можно вполне законно прогуляться на улице, но и дома скучать не приходится:

@saraasyed99

quarantining with my cat #cat #quarantine #fyp #foryoupage

♬ original sound - betch
@lotta.tb

How to entertain a dog during quarantine🤷🏽‍♀️#dogs #quarantinedog #quarantine #quarantinelife

♬ Savage - Megan Thee Stallion

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А если домашних животных нет, то их можно завести. Или придумать.

А как вы развлекаетесь во время самоизоляции? Присылайте нам фото и видео (но только цензурные!) в вотсап +7 (996) 409-57-88 или в телеграм-бота обратной связи: @yuga_feedbackbot.

Дети Карантин Коронавирус Развлечения Социальные сети

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.

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