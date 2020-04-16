Дни и недели карантина. Как веселиться дома, когда уже все надоело
Карантин в Краснодарском крае продлили до 30 апреля, но у некоторых соблюдающих режим самоизоляции уже не осталось идей, чем занять дома себя и семью.
Если все фильмы и сериалы посмотрены, книги прочитаны, домашние дела сделаны, песни на балконах спеты, а обучающие курсы пройдены, настало время дать волю фантазии и позволить себе немного подурачиться. А чтобы вас вдохновить, мы собрали в соцсетях фото и видео, как коротают «карантикулы» люди по всему миру.
Во время самоизоляции некоторые дела могут казаться очень важными. Даже если это не совсем так (или совсем не так).
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Столкнулся с проблемой, в завтраке Несквик Алфавит нет букв Ё, П, Р, Х, Ъ, Ы и Ь!— Constantine (@CKonovalov) April 1, 2020
Хотя буквы Р и Х вообще на упаковке нарисованы.
Теперь кучу классных слов не составишь без этих букв! pic.twitter.com/KgCaVW2jUn
Дома можно не бояться показаться странным. Давно мечтали устроить с близкими бои на световых мечах или закатить вечеринку, куда приглашены только вы? Когда, если не сейчас! Вот еще несколько идей:
@kmstikytok
когда решил пойти на концерт, но ты живешь в ссср... #рек #рекомендации #карантин #назаре #ссср #ussr #quarantine♬ оригинальный звук - kmstikytok
@alexbilyk
quarantine, and I'm traveling 🙌🏻😎♬ оригінальний звук - alexbilyk
@coreyfunk
4 treadmills = fun! @capronfunky♬ BORED IN THE HOUSE - Curtis Roach
@brimartinezzz
Boys day 15 without the NBA be like... #foryou #quarantine #fyp♬ BORED IN THE HOUSE - Curtis Roach
Школы и детские садики закрыты, и детям дома тоже бывает скучно. Приходится придумывать для них новые развлечения.
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шел ??? день карантина, родители присылают такое видео: pic.twitter.com/G1NcNaYHKN— оля (@olyawithpot) April 2, 2020
Кто-то уже больше не может сидеть дома. Некоторые даже спешат сообщить об этом всем вокруг:
@laskamoya
Крик души! #сидимдома #рекомендации #коронавирус #хочуврек♬ оригинальный звук - laskamoya
Шел третий день карантина!! pic.twitter.com/yIeKLqVGeF— #Темнейший (@mz44999) April 3, 2020
Хорошо только тем, у кого есть домашние животные. С ними не только можно вполне законно прогуляться на улице, но и дома скучать не приходится:
@saraasyed99
quarantining with my cat #cat #quarantine #fyp #foryoupage♬ original sound - betch
@lotta.tb
How to entertain a dog during quarantine🤷🏽♀️#dogs #quarantinedog #quarantine #quarantinelife♬ Savage - Megan Thee Stallion
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А если домашних животных нет, то их можно завести. Или придумать.
Шёл второй день карантина. Я вышел покормить уток pic.twitter.com/WNBhwrqbSy— Левъ Щаранский II #оставайтесьдома (@LevSharansky2) March 29, 2020
А как вы развлекаетесь во время самоизоляции? Присылайте нам фото и видео (но только цензурные!) в вотсап +7 (996) 409-57-88 или в телеграм-бота обратной связи: @yuga_feedbackbot.
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