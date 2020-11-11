Власти Краснодара рассказали, хватит ли всем места на городских кладбищах

Портал Юга.ру поинтересовался в администрации Краснодара, как обстоят дела в городе с традиционным погребением усопших и достаточно ли мест на кладбищах

Напомним, в 2017 году мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что на главном городском кладбище города — Славянском — заканчивается место. Чтобы решить проблему с погребением усопших, в декабре 2018 года на бывших землях учхоза «Кубань», между хутором Копанским и Западным обходом, в Елизаветинской открылась первая очередь Нового городского кладбища.

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Как уточнил журналисту портала Юга.ру заведующий кладбищем Сергей Кир-Кир, первые похороны на клабище прошли в конце декабря 2018 года. Сейчас могильщики в среднем хоронят 5-6 человек в день.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, первая очередь Нового городского кладбища составляет 18,5 га. Там проведены все коммуникации, есть асфальт на дороге. Согласно новому генплану Краснодара, всего под захоронение отведено 300 га, а на территории в 25 га собираются построить крематорий. Сейчас чиновники ищут инвестора для реализации проекта, так как на протяжении многих лет в городском бюджете не хватало денег на это. «Со временем тут будет вторая, и третья очередь, крематорий собираются построить, сделают новый удобный заезд на кладбище. Не волнуйтесь, места всем хватит», — пошутил заведующий кладбищем.

Всего на территории краевого центра расположено 18 кладбищ. Их общая площадь превышает 540 га. В городе пять недействующих кладбищ: Всесвятское, Таманское, Пашковское, Еврейское и Городское кладбище на улице Народной. Они закрыты для захоронений, однако в могилу умершего близкого родственника возможно подзахоронить урну с прахом.

Заведующий кладбищем по улице Народной Сергей Чередниченко подтвердил, что на кладбище возможно подхоронение урны. Однако смотритель Всесвятского кладбища Юрий Стародубцев удивился такой возможности, отметив, что за четыре года его работы подобных обращений ни разу не поступало.

По всей видимости, это связано с тем, что Всесвятское кладбище появилось в Краснодаре в 30-х годах XIX века и было закрыто в 1964 году. В то время как погребения на кладбище на Народной власти запретили только 11 лет назад, в 2009 году.

Еще на семи кладбищах города — в поселках Лазурном, Северном, на хуторах Копанском, Новом, станицах Елизаветинской, Старокорсунской, а также на территории 1-го отделения учхоза «Кубань», — погребения запрещены. Исключение — захоронение урн с прахом, либо подзахоронение в могилы близких родственников.

Действующими кладбищами, где возможны новые погребения считаются: Славянское, в хуторе Ленина и Восточном, поселке Индустриальном, Белозерном и Новое городское кладбище. «Однако следует отметить, что ресурс всех действующих кладбищ, за исключением Нового городского кладбища использован более чем на 90% », — рассказали порталу Юга.ру в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Редакция Юга.ру спросила, не исключают ли городские чиновники, что в Краснодаре закончится место для традиционного погребения и как может решиться этот вопрос.

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