Редкая профессия. Монолог могильщика

Юга.ру продолжают цикл интервью с представителями редких и интересных профессий. На этот раз журналист встретился с копальщиком, который работал на Славянском кладбище в Краснодаре. На условиях анонимности он рассказал о том, как можно попасть в мортальный бизнес, о делении Славянского кладбища на христианскую, мусульманскую и цыганскую части и мародерах.

Мортальный бизнес очень закрытый, в него просто так не попасть. Вы видели когда-нибудь вакансии Славянского кладбища? Я — нет. Обычно устраивают своих родственников те, кто уже работает в структуре. Так было и со мной: я искал работу, и мне предложили должность копача, официально — организатор похорон. Это хлебная работа, я согласился и проработал там год. Ушел, потому что здоровье перестало позволять. На Славянском кладбище работает несколько бригад копачей. Я приходил к девяти утра, и первым дело мы с мужиками пили кофе, это обязательный утренний ритуал. Бригадир выдавал расписание похорон на день и карту кладбища, и мы начинали работу. Выкопали одну яму — поехали на следующую. За день может быть две-три, а может — 15. Рабочий день заканчивается с заходом солнца. Задача копача — выкопать и обрамить яму, заколотить гроб, опустить его в яму, закопать и установить крест и венки. Если на участке много свободного места, то яму копают трактором, но обычно все-таки вручную. Одна яма стоит 500 рублей. Есть услуга ВИП-похороны — это когда все как в американских фильмах: гроб опускают с помощью лифта в идеальную яму, все проходит очень чинно и благородно. На одну ВИП-яму бригада из 5–7 копачей тратит 2,5–3 часа, а на обычную яму — 30 минут. Отличие в том, что ВИП-яму аккуратно обрамляют под параметры гроба: 90 см в изголовье, 40 см в ногах и 2 метра в длину.

За работу могильщика держатся, но физически она трудная. Особенно сложно копать после дождя, когда земля мокрая и скользкая, на лопату берется комьями. Копаешь всегда двумя лопатами: штыковой вскапываешь, а совковой выгребаешь из ямы. Обычная лопата, как с огорода, — это штыковая. Не верьте, что зимой в Краснодаре сложнее копать из-за мерзлой земли, — у нас не бывает таких холодов. В этом деле работают мужчины лет 25–35, самому старшему из тех, кого я знал, было 40, младшему — лет 19. Можно дослужиться до бригадира или перейти на другую должность в структуре кладбища. Оплата сдельная, сколько выполнил — столько и заработал. В среднем получается 25–30 тыс. рублей в месяц. Я работал неофициально, но многие оформлены по Трудовому кодексу. Копачам после похорон дают пакеты со спиртным и закуской — помянуть. За день собирается три–пять пакетов. Многие безбожно пьют во время смены и после работы, особенно в холода, чтобы согреться. Пару раз слышал, что находили старое захоронение, пока копали могилу. В офисе неправильно скоординировали, и ребята выкопали яму на старом месте. Поверх, конечно, хоронить не стали, просто зарыли обратно. Это была заброшенная могила без опознавательных знаков — ни памятника, ни оградки. Таких на кладбище много.

На кладбище часто можно увидеть цыганскую свадьбу — невеста, огромный накрытый стол, песни, музыка могильщик

Был еще случай. Женщина похоронила мужа, соседняя могила была заброшена, и она просто сделала самозахват — поставила оградку на две могилы, стала ухаживать за этой землей и договорилась, чтобы ее похоронили именно там, рядом со старым захоронением. Это не повсеместная практика, чаще пожилые люди с достатком покупают место сразу на двоих: одного хоронят, а второе место ждет своего покойника. По закону место на кладбище должно предоставляться бесплатно, и похороны должны обойтись тысяч в пять, максимум — в десять. Фактически скромные похороны выходят тысяч в 80. Увезти покойника с места (то есть из дома, не из больницы) в морг стоит 6 тыс. рублей, хотя должны делать бесплатно. Только места продают по 25 тыс. рублей, а с учетом того, что кладбище закрывается и земля заканчивается, — еще дороже. Места в «почетке», где хоронят деятелей искусства, депутатов, военных, стоят по 100 тыс. рублей. Это часть кладбища у самого входа от трамвая. С прейскурантом МУП «Ритуальные услуги Краснодар» можно ознакомиться на официальном сайте организации. Расчет на то, что человек, потерявший близкого, находится в стрессе. Кроме того, похороны нужно организовать быстро, обычно на третий день после смерти. В такой ситуации никто не хочет скандалить. Администрация кладбища просто скажет: «Мы не будем хоронить, до свидания». Морг тоже долго держать тело не будет. Это устоявшаяся система, которая хорошо зарабатывает.

Кладбище переполнено, и его много лет пытаются закрыть. Об этом шла речь еще году в 2011-м, но продолжают хоронить до сих пор и любыми путями находят новые места. [В 2015 году Юга.ру информировали, что Славянское кладбище заполнено на 98%. В 2004 году Юга.ру сообщали, что городской погост планируется расширить за счет территории старых садов агрофирмы «Солнечная» и территории в Комсомольском микрорайоне.] За эти семь лет кладбище разрослось очень сильно. Представьте, сколько могил появляется даже не в год, а просто в месяц — 150, 200, 300? Цену выше — и хоронят. Сейчас кладбище обнесли бетонным забором, за его границы уже не выйдет. Дохоронят на тех местах, которые найдут внутри, и лет через десять закроют кладбище. Я считаю ошибкой то, что людям разрешили высаживать деревья на кладбище. Дерево, когда разрастается, корнями поднимает и ломает памятники, оградки. На кладбище стоят краны с водой из подземных источников, но ее пить нельзя. Она течет по кладбищенской земле и собирает трупные яды. Многие работники все равно пьют эту воду, и я тоже пил. Когда занимаешься физической работой при 40‑градусной жаре, тебе уже не важно, что здесь за вода. На вкус — холодная и сладковатая. На навигаторе кладбища нет — это просто поле. И вообще, планировка — больной вопрос. Каждому работнику выдают карту, чтобы можно было ориентироваться. Посетителям таких карт не полагается, только на въезде висит большой план. Обычно люди запоминают дорогу к месту, но если не знаете, куда идти, можно обратиться к сотруднику кладбища, и вам объяснят, где находится нужный участок. Пару лет назад установили маленькие таблички с номером квартала и участка.