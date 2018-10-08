Байки из склепа. Экскурсия по Всесвятскому кладбищу Краснодара

Легенды, тайны и жуткие истории, связанные со Всесвятским кладбищем Краснодара, давно уже стали частью городского фольклора. Одно из самых таинственных мест города находится прямо в центре краевой столицы, но большинство местных жителей стараются обходить его стороной. В отличие от многих, журналист и краевед Владимир Бегунов не боится призраков прошлого и регулярно проводит экскурсии для всех любителей старины. Юга.ру побывали на одной из таких прогулок и записали монолог кладбищенского экскурсовода.

— Вы спросите, как я стал лицом кладбища? Это началось года четыре назад, когда я стал водить сюда экскурсии. Тогда это был скорее способ привлечь внимание общественников и чиновников к реально существующей проблеме. Когда-то к нам в гости приехал историк из Ростова, и меня попросили провести для него экскурсию. Мы пришли на кладбище и увидели, в каком кошмарном состоянии оно находилось.

Сейчас эти экскурсии проходят гораздо чаще, и я вижу реальную пользу от них. О кладбище стали говорить и писать. И власть уже не может закрывать глаза на то, в каком состоянии здесь все теперь находится. Перемены видны — здесь стали убирать, стали проявлять активность национальные и религиозные общины. Разница между тем, что было четыре года назад, и тем, что происходит сейчас, кардинальная. Пускай пока это коснулось только центральных дорожек, но они уже находятся в относительном порядке.

Сама экскурсия не классическая по своей сути. Это такой необычный способ рассказать об истории города через могилы известных горожан. Место очень интересное, историческое, с большим количеством красивых склепов и надгробий. Даже сейчас это вполне достойный туристический объект. Другое дело, что можно все это привести в порядок и сделать мемориальный парк.

Я перед экскурсией, как правило, прохожу по маршруту, чтобы посмотреть еще раз на то, что там происходит. Иногда бывают сюрпризы — тропинка заросла или дорогу перегородило упавшее дерево.

Не страшно ходить в одиночку? По дорожкам ходить не страшно, а вот вглубь лезть действительно не стоит. Есть одна проблема — старые склепы. В свое время они были залиты бетоном, но со временем бетон рассыпается, поэтому образовались щели. Попав в такую расщелину, можно провалиться вниз и переломать себе ноги. А еще сюда тянет разных сумасшедших. Со мной постоянно пытаются выйти на контакт всякие разные, порой неадекватные личности.

Почему здесь появилось Всесвятское кладбище?

Появилось оно в 30-х годах XIX века. Точную дату мы не знаем. Самое старое упоминаемое захоронение — это могила казачки Марии Косенко 1832 года. До наших дней она не сохранилась, поэтому сложно говорить, что эта дата является однозначно точной. Известно, что в 1837 году на территории погоста был построен саманный домик для казаков, которые патрулировали территорию в ночное время.

По кладбищам можно следить за историей города. Сначала в Екатеринодаре действовало Фоминское кладбище, которое располагалось на месте нынешнего Сенного рынка. Его, кстати говоря, никуда не перенесли, оно до сих пор там находится. Но город рос, и ему понадобилось новое место для захоронений, которое и появилось в 30-х годах XIX века. Появилось оно именно здесь, потому что улица Северная в те годы являлась северной окраиной города, и логично, что хоронили людей за окраиной города.

В общей сложности на Всесвятском кладбище похоронены 1 млн 200 тыс. человек — столько же, сколько сейчас живет во всем Краснодаре

К концу XIX века кладбище очень сильно разрослось. Вот если кто знает, кварталах в пяти к северо-западу от Всесвятского, в районе улиц Котовского и Бабушкина есть маленькое еврейское кладбище. Когда-то оно занимало соседние участки. То есть нынешние пять кварталов частного сектора между ними когда-то занимали могилы.

В конце XIX века в Краснодаре было несколько серьезных эпидемий холеры. И если изначально на кладбищах можно было хоронить поверх бесхозных могил спустя 35 лет, то затем этот срок сократили до 30, а потом и до 25 лет. В итоге кладбище напоминало слоеный пирог, захоронения здесь идут в 4-5 слоев. В общей сложности на Всесвятском кладбище были похоронены 1 млн 200 тыс. человек — столько же, сколько сейчас живет во всем Краснодаре.

Здесь на так называемой офицерской части кладбища находятся захоронения различных партийных и военных деятелей времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Этот участок я называю кладбищем кочующих монументов. Изначально Всесвятское кладбище было разбито на несколько частей — караимский, магометанский, еврейский, греческий, армянский и лютеранский сектора. В первые годы советской власти, после окончания Гражданской войны, денег на мраморные и гранитные надгробия не было, к тому же вся дореволюционная история вдруг резко обесценилась. И поэтому для новых героев не стеснялись брать старые памятники. Снимали с могил купцов роскошные надгробия, перебивали таблички и ставили их военным.

Вот, например, возьмите памятник братьям Игнатовым. Надписи, изначально выбитые на камне, закрыли геометрическим узором. Кому принадлежали эти плиты раньше, установить уже невозможно. В основном памятники для повторного использования брали с лютеранской части кладбища, потому что немцы делали пафосные и дорогие гранитные и мраморные обелиски. В итоге лютеранская часть Всесвятского кладбища утрачена практически полностью.

Тайна или вымысел?

А вот это — одна из загадок Всесвятского кладбища. Генерал Алексеев, легендарная личность, создатель белой армии, человек, склонивший Николая II к отречению от престола. Возникает вопрос, что делает здесь его могила, тем более среди советских офицерских захоронений? Дело в том, что генерал Алексеев действительно умер в Екатеринодаре в 1918 году от гриппа. Его похоронили в притворе Александро-Невского собора, но когда белые войска покидали город, по просьбе вдовы его гроб был выкопан и увезен в Белград. Несколько лет назад мы наткнулись на этот памятник генералу и долго размышляли о том, как такое возможно? Даты на табличке совпадают, но сам памятник по внешнему виду явно был создан не позднее 1960-х годов, да и надписи на нем сделаны на современном русском языке. Как оказался здесь этот монумент?

По одной версии, памятник тайно, скорее всего ночью, установили уже в середине прошлого века потомки соратников генерала. Но есть и другая, более вероятная, на мой взгляд, версия. В 1980-х годах хранителем кладбища был Иван Федоренко. Это был неординарный человек, который славился своими мистификациями и розыгрышами. Он любил историю, знал много чего интересного, но по слухам, очень много чего выдумывал. Сохранились его записки о Всесвятском кладбище, но краеведы относятся к ним крайне настороженно. Так вот, есть версия, что надгробие генерала Алексеева — это одна из мистификаций Федоренко.

Все памятники, которые устанавливались в те годы на Всесвятском кладбище, имели двух производителей — либо екатеринодарская мастерская Дитриха, либо итальянец Тонитто из Ростова. Итальянский мастер считался более пафосным и дорогим и заказать его работу могли только самые богатые жители города. Вот этот памятник купцу Игнатову — работы Тонитто. В 1965 году кладбище закрыли, а власти всерьез рассматривали возможность открыть на его месте дворец бракосочетаний. В итоге общественности удалось отстоять кладбище. Но оно уменьшилось в размерах. Памятники разбивали, разбирали, мостили ими дороги, пускали на фундамент. Эта практика была повсеместно распространена в Советской России в 1930–1960-х годах.

Когда-то в центре погоста находилась церковь Всех святых, она и дала название всему кладбищу, которое первые полтора десятилетия было безымянным. В 1848 году генерал Рашпиль начинает сбор на строительство храма, который освящают через два года. Так кладбище получило свое название. В конце XIX века при церкви появляется церковно-приходская школа, которую в народе прозвали «кладбищенской». Сам храм не так давно восстановили, но выглядит он совершенно не так, как полтора века назад. До наших дней сохранилась всего одна фотография старого храма, датируемая примерно 1910 годом. Церковь была небольшой, притом что приход был достаточно многочисленным. Многие тогда говорили, что храм нужно расширять, но в итоге его не расширили, а снесли.

Некоторые памятники на кладбище сломаны совсем недавно, и возникает вопрос — кто, зачем и как разбил многотонные обелиски? Но это не вандализм — всему виной ветер, ломающий старые деревья, стволы и тяжелые ветви которых разбивают старинные надгробия. А эти два домика — это не что иное, как фамильные склепы семей Богорсуковых и Тарасовых. В свое время это были богатейшие екатеринодарские семьи, представителей которых здесь и хоронили. Сейчас полы этих часовен забетонированы, двери крепко заперты, и даже окна заложены. Но не для того, чтобы никто не вышел, — просто раньше здесь регулярно собирались бомжи.