Власти Краснодара рассказали, где в городе построят крематорий и сколько он будет стоить
Портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара, когда в краевой столице появится крематорий
Напомним, в 2011 году мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что городские власти выделят около 200 га земель в пригороде под новое кладбище, на территории которого будет находиться крематорий. Однако через два года муниципальные чиновники заявили, что изучают возможность строительства крематория на территории Славянского кладбища, где заканчиваются свободные площади.
В итоге первый, и пока единственный, крематорий на Кубани открылся только в 2016 году. Однако не в Краснодаре, а в Новороссийске. Журналисты портала Юга.ру побывали в новороссийском крематории и выяснили, как он работает, что нужно, чтобы кремировать усопшего, и что происходит с прахом потом. Материал можно прочитать тут.
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В конце 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов вспомнил, что на Славянском кладбище был участок под строительство крематория. Он объяснил, что поскольку проект не будет реализован, категорию земли изменят и территорию отдадут под захоронения.
14 октября 2020 года губернатор Вениамин Кондратьев подписал закон о внесении изменений в п. 1 ст. 25 закона № 666 «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае».
Если в прошлой версии закона говорилось, что «крематории находятся в ведении органов местного самоуправления», то в новой редакции сказано, что крематории «могут находиться в ведении органов местного самоуправления».
Отметим, что инициатива об изменении регионального закона принадлежит депутатам городской думы Краснодара. Парламентарии решили внести законопроект в Законодательное собрание края 27 июля 2020 года.
Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара, чтобы выяснить, ускорит ли изменение краевого законодательства процесс строительства крематория в городе, где его собираются возводить и сколько на это уйдет денег.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара объяснили, что проект строительства крематория до сих пор не реализовали из-за отсутствия свободных земельных участков с коммуникациями, которые отвечают всем требованиям законодательства, а также нехватки средств в городском бюджете.
В ведомстве рассказали, что в мэрию периодически поступают предложения потенциональных инвесторов.
«Однако действительно стоящих проектов, которые бы предусматривали именно кремационный комплекс с благоустройством прилегающей территории, пока не было». Также инвесторы хотели построить крематорий на своих земельных участках, а это не предусмотрено федеральным законом.
Портал Юга.ру уточнил, насколько вообще законно частное владение крематорием. Чиновники рассказали, что согласно законодательству, крематории могут находиться в ведении органов местного самоуправления, при этом порядок их деятельности определяется органами местного самоуправления. Поэтому крематории могут быть как частные, так и государственные. В департаменте отметили, что в России работает около 13 частных крематориев.
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В соответствии с новым генпланом Краснодара, в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань» появится новое кладбище площадью 300 га. При этом 25 га отведено на строительство кремационного комплекса.
Там будут административно-бытовые корпуса, здание траурных гражданских обрядов, стоянка автотранспорта, а также стена скорби, водоем для обряда развеивания праха, колумбарий и элементы благоустройства.
На реализацию строительства кремационного комплекса потребуется минимум 200 млн рублей. Большая часть денег пойдет на строительно-монтажные работы и приобретение кремационного оборудования. Менее затратная часть — благоустройство территории и сопутствующие работы.
Как рассказали в мэрии Краснодара, департамент архитектуры и градостроительства уже начал прием заявок от потенциальных инвесторов, предлагающих проекты строительства кремационного комплекса. Проект будет реализован в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения».
После отбора будут внесены изменения в эту программу, а сами заявки направят в администрацию Краснодарского края. На региональном уровне примут решение о предоставлении юрлицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта. После чего инвестор начнет строительство кремационного комплекса на территории Нового городского кладбища Краснодара.
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