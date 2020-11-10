Власти Краснодара рассказали, где в городе построят крематорий и сколько он будет стоить

Портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара, когда в краевой столице появится крематорий

Напомним, в 2011 году мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что городские власти выделят около 200 га земель в пригороде под новое кладбище, на территории которого будет находиться крематорий. Однако через два года муниципальные чиновники заявили, что изучают возможность строительства крематория на территории Славянского кладбища, где заканчиваются свободные площади.

В итоге первый, и пока единственный, крематорий на Кубани открылся только в 2016 году. Однако не в Краснодаре, а в Новороссийске. Журналисты портала Юга.ру побывали в новороссийском крематории и выяснили, как он работает, что нужно, чтобы кремировать усопшего, и что происходит с прахом потом. Материал можно прочитать тут.

В конце 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов вспомнил, что на Славянском кладбище был участок под строительство крематория. Он объяснил, что поскольку проект не будет реализован, категорию земли изменят и территорию отдадут под захоронения.

14 октября 2020 года губернатор Вениамин Кондратьев подписал закон о внесении изменений в п. 1 ст. 25 закона № 666 «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае».

Если в прошлой версии закона говорилось, что «крематории находятся в ведении органов местного самоуправления », то в новой редакции сказано, что крематории « могут находиться в ведении органов местного самоуправления».

Отметим, что инициатива об изменении регионального закона принадлежит депутатам городской думы Краснодара. Парламентарии решили внести законопроект в Законодательное собрание края 27 июля 2020 года.

Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара, чтобы выяснить, ускорит ли изменение краевого законодательства процесс строительства крематория в городе, где его собираются возводить и сколько на это уйдет денег.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара объяснили, что проект строительства крематория до сих пор не реализовали из-за отсутствия свободных земельных участков с коммуникациями, которые отвечают всем требованиям законодательства, а также нехватки средств в городском бюджете .

В ведомстве рассказали, что в мэрию периодически поступают предложения потенциональных инвесторов. «Однако действительно стоящих проектов, которые бы предусматривали именно кремационный комплекс с благоустройством прилегающей территории, пока не было ». Также инвесторы хотели построить крематорий на своих земельных участках, а это не предусмотрено федеральным законом.

Портал Юга.ру уточнил, насколько вообще законно частное владение крематорием. Чиновники рассказали, что согласно законодательству, крематории могут находиться в ведении органов местного самоуправления, при этом порядок их деятельности определяется органами местного самоуправления. Поэтому крематории могут быть как частные, так и государственные . В департаменте отметили, что в России работает около 13 частных крематориев.

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В соответствии с новым генпланом Краснодара, в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань» появится новое кладбище площадью 300 га. При этом 25 га отведено на строительство кремационного комплекса. Там будут административно-бытовые корпуса, здание траурных гражданских обрядов, стоянка автотранспорта, а также стена скорби, водоем для обряда развеивания праха, колумбарий и элементы благоустройства. На реализацию строительства кремационного комплекса потребуется минимум 200 млн рублей. Большая часть денег пойдет на строительно-монтажные работы и приобретение кремационного оборудования. Менее затратная часть — благоустройство территории и сопутствующие работы.