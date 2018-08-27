Где находится, как выглядит и работает единственный крематорий в Краснодарском крае

Кремация — один из самых древних погребальных обрядов и способов попрощаться с умершим. Она распространена во многих культурах, но не очень широко используется в России.

Первый в Краснодарском крае многофункциональный похоронный центр был открыт 1 апреля 2016 года в Новороссийске на кладбище «Кабахаха-4». Главное в нем — крематорий, он призван решить проблему с дефицитом земли под захоронения, поскольку способен кремировать 5 тыс. человек в год. Если ингумация — традиционный вид захоронения, то кремация, или сжигание, — экологически чистый вид погребения, при котором нет необходимости в использовании земельной площади. Журналисты портала Юга.ру побывали в новороссийском крематории и выяснили, как он работает, что нужно, чтобы кремировать усопшего, и что происходит с прахом потом.

Подготовка и церемония прощания Похоронный центр занимает небольшое двухэтажное здание. В полуподвальном помещении расположен морг с холодильными камерами и гримерной, где по индивидуальному заказу тело могут подготовить к прощанию. Отсюда гроб с усопшим на лифте поднимается на первый этаж в зал для прощания. Одновременно здесь могут находиться до 80 человек. Перед общим прощанием родственникам предоставляется возможность пройти в специальную комнату, взглянуть на усопшего и удостовериться, что все готово к процедуре. Тело необходимо привезти в крематорий в гробу, одетым. Ширина гроба не должна превышать 86 см, высота — 76 см, длина — 215 см, суммарный вес должен быть не более 250 кг (вес человека — до 90 кг). Гроб должен быть изготовлен из горючего материала. Запрещено оставлять в нем кардиостимуляторы, силиконовые импланты, сотовые телефоны, бутылки с алкоголем, изделия из стекла. Подобные предметы могут нанести вред оборудованию и сотрудникам. Об этом обычно предупреждают по телефону во время консультации и еще раз непосредственно перед процедурой.

А вот импланты и протезные элементы из драгоценных металлов можно кремировать вместе с телом. Еще по желанию родных работник может отрезать прядь волос усопшего, которую позже положат в урну вместе с капсулой с прахом. Работник крематория снимает с гроба и утилизирует фурнитуру из полимеров, алюминия, его сплавов и ряда других материалов. Когда все готово, гроб выставляют на пьедестал. В целях безопасности свечи запрещено держать в руках, для них есть подсвечники. Если во время церемонии прощания кому-то из присутствующих станет плохо, он может прилечь в соседней комнате, где есть аптечка со средствами для оказания первой помощи.

По словам заведующего крематорием Сергея Новикова, бывает, что родственники, приехавшие проводить близкого человека в последний путь издалека, хотят провести с усопшим некоторое время или даже ночь. Для этого предусмотрена отдельная комната, которую можно арендовать на сутки. Она закрывается на ключ, есть отдельный вход и туалет, близкие могут приходить и уходить в любое время. Во время церемонии можно включить музыку или пригласить на отпевание священнослужителя. После получасового прощания гроб отправляется в комнату с кремационной печью, предварительно разогретой до 850 °С. В печь он заезжает по рельсам на автоматизированной тележке. Этот процесс длится 15-20 минут, наблюдать за ним можно из соседнего помещения через стекло. Сергей говорит, что пользуются этой возможностью немногие.

Строительство крематория в Новороссийске длилось около трех лет. Пока здесь работает одна линия, но в следующем году планируется постройка второй. Место под нее уже отведено.

Как работает кремационная печь Современные кремационные печи оснащены компьютерами и работают на автоматике. Здесь, в частности, установлена печь чешского производства. По словам Сергея, она соответствует не только российским, но и европейским экологическим нормам. Она состоит из двух камер: в первой сгорает гроб с телом, во второй выжигаются отходящие газы, вредные примеси и твердые дымообразующие частицы. В атмосферу попадает только теплый воздух без запаха и дымовых включений. В крематории установлен резервный источник энергоснабжения — дизельный генератор, поэтому перебои исключены. Даже при отключении света, что часто случается зимой в период норд-остов, крематорий не перестает работать. У всех сотрудников, которые работают с газовым оборудованием, есть удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Операторы кремационной печи прошли стажировку на заводе, где ее произвели.

Сегодня в России действуют 20 крематориев в 18 городах: по два в Москве (Митинский, Хованский) и ее пригороде Балашихе (Николо-Архангельский, Носовихинский), по одному в Санкт-Петербурге, Артеме, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Новороссийске, Новосибирске, Норильске, Ростове-на-Дону, Сургуте, Челябинске, Туле, Хабаровске и Барнауле.

Что происходит с телом Когда гроб с телом попадает в печь, в первую очередь сгорает деревянная конструкция и мягкие ткани. Остаются кости, которые и станут прахом. Для кремирования тела взрослого человека средней комплекции нужно около 80 минут. После этого прах извлекают и помещают в изолированную камеру для охлаждения, затем недогоревшие частицы дробят в мелкую фракцию до состояния порошка. Итоговый вес останков составляет в среднем 3-4 кг. Прах формируется в капсулу. Ее опечатывают, помещают в урну и передают родственникам. Многие думают, что ждать выдачи урны приходится долгое время — это не так. Как правило, ее выдают в день кремации или в течение суток. Урны бывают керамические, металлические, пластиковые. Позже их можно инкрустировать золотом, бриллиантами и другими материалами, но это уже личное дело каждого.

Капсула герметично закрывается на клей, так что ее можно перевозить на большие расстояния по России и за рубеж, в том числе почтой. Поэтому истории с разбиванием урны и высыпанием праха, показанные в американских комедиях, — не более чем выдумка киноиндустрии. Продолжая разбирать распространенные мифы, узнаем, что и подмен быть не может, так как крематорий оборудован системой видеоконтроля на всех этапах движения гроба. Невозможны и массовые кремации, поскольку в печь помещается только один гроб. И что делать с урной Во-первых, ее можно забрать с собой и поставить там, где любил находиться покойный. Во-вторых, урну можно подзахоронить в родственную могилу. Согласно статье 21-1 «Места захоронения, их виды» закона «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» это можно делать независимо от времени предыдущего захоронения. Капсула с прахом никак не влияет на окружающую среду. Количество урн тоже не ограничено. Подзахоронение же гроба разрешается не ранее чем через 20 лет.

Чтобы подзахоронить урну в родственную могилу, нужно получить специальное разрешение у администрации кладбища. После этого составляется перечень работ, которые нужно провести на могиле, и схема предстоящего захоронения. Просто так разрыть могилу и закопать туда урну нельзя. Урну с останками можно поместить в нишу колумбария, который расположен рядом с крематорием. Колумбарий, его еще называют стеной скорби или стеной плача, занимает небольшую площадь, и смотрится весьма эстетично. Вместе с урной родные могут поместить в нишу личные вещи, которые обычно кладут и при стандартной ингумации, — телефоны, иконы, фотографии и другое. Колумбарий разделен на три зоны: ниши с мраморными и гранитными плитами с гравировкой, а также семейные, в каждую из них могут поместиться шесть урн. Открывать нишу колумбария самостоятельно нельзя. Нужно распоряжение уполномоченных исполнительных органов, поскольку это считается эксгумацией и без разрешения может рассматриваться как вандализм.

Еще один колумбарий есть в самом здании крематория, ниши в нем сдаются в аренду за 10 тыс. рублей в год. Их могут открывать сами родственники в любое время согласно графику работы крематория. Развеять прах В представлении многих людей процесс развеивания праха выглядит весьма романтично. В законе об этом ничего не говорится, так что, по идее, это можно сделать где угодно. На некоторых российских кладбищах есть специально предназначенные для этого участки — как правило, просто асфальтовые площадки. В Краснодаре и Новороссийске таких участков нет.

В новороссийском похоронном центре есть магазин ритуальных товаров, часовня и зал для проведения поминальных обедов.

Комплекс услуг крематория Кремация (комплекс услуг и стоимость урны) 16 068 рублей Доплата за кремацию крупного тела (размер одежды свыше 56-го, вес свыше 90 кг и гроб более 65*50*200 см 2000 рублей Хранение тела умершего в холодильной камере крематория (сутки) 1000 рублей Захоронение урны в колумбарной нише сектор «Б» 14 500 рублей Захоронение урны в колумбарной нише сектор «А» 22 500 рублей Захоронение урны с прахом в родственную могилу на Мефодиевское кладбище и кладбище «Кабахаха» 3078 рублей