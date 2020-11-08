Минздрав обязал госпитализировать больных коронавирусом, которые живут в общежитиях и с пожилыми людьми

Пациентов с подтвержденным коронавирусом раньше оставляли лечиться дома, если им не была необходима срочная госпитализация, а бытовые условия больных не учитывались. 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, который вносит поправки в регламент лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, написала «Парламентская газета» .

Теперь зараженных коронавирусом, которые живут не одни, могут оставить лечиться на дому при условии, что у них есть отдельная комната. Документ обязывает госпитализировать больных, которые живут в общежитиях, коммунальных квартирах, либо вместе с пожилыми или людьми с хроническими заболеваниями.

Кроме того, медиков обязали информировать амбулаторных пациентов о том, что при ухудшении самочувствия они должны будут вызвать врача. Людям, которые живут с больным коронавирусом, должны будут рассказать о рисках инфекции, необходимости оставаться в другом помещении и о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность. Врач должен выдать инфицированному и его квартирантам брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями, как защититься от респираторных инфекций.

Помимо этого, Минздрав разрешил отправлять пациента из больницы на домашнее лечение до того, как он получит отрицательный результат теста на коронавирус, написал RT.