Минздрав обязал госпитализировать больных коронавирусом, которые живут в общежитиях и с пожилыми людьми

Краснодарский край

Распечатать

Министерство здравоохранения России изменило правила лечения коронавируса на дому

Пациентов с подтвержденным коронавирусом раньше оставляли лечиться дома, если им не была необходима срочная госпитализация, а бытовые условия больных не учитывались. 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, который вносит поправки в регламент лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, написала «Парламентская газета».

Теперь зараженных коронавирусом, которые живут не одни, могут оставить лечиться на дому при условии, что у них есть отдельная комната. Документ обязывает госпитализировать больных, которые живут в общежитиях, коммунальных квартирах, либо вместе с пожилыми или людьми с хроническими заболеваниями.

Читайте также:

Кроме того, медиков обязали информировать амбулаторных пациентов о том, что при ухудшении самочувствия они должны будут вызвать врача. Людям, которые живут с больным коронавирусом, должны будут рассказать о рисках инфекции, необходимости оставаться в другом помещении и о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность. Врач должен выдать инфицированному и его квартирантам брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями, как защититься от респираторных инфекций.

Помимо этого, Минздрав разрешил отправлять пациента из больницы на домашнее лечение до того, как он получит отрицательный результат теста на коронавирус, написал RT.

В России третий день подряд фиксируют более 20 тыс. новых носителей коронавируса. Оперштаб Краснодарского края 8 ноября сообщил, что в регионе за прошлые сутки зарегистрировали рекордное число зараженных COVID-19 — 143. Еще в начале октября мэр Краснодара признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и попросил бизнесменов купить «Газели». После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе нет повода вводить карантин из-за коронавируса, а в госпиталях свободно 16% коек.

Ранее минздрав Кубани объяснил порталу Юга.ру, как и по какому приоритету берут анализы на COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В начале недели на Кубани синоптики обещают сухую погоду и туманы
Минздрав обязал госпитализировать больных коронавирусом, которые живут в общежитиях и с пожилыми людьми
В Краснодаре произошел крупный пожар в тире стрелкового клуба возле Затона
В ковид-госпиталях Кубани скончались пять пациентов
На Кубани вновь обновился максимум суточного прироста зараженных COVID-19
В Сочи сгорел дом площадью 300 кв. метров

Лента новостей

Статьи

Киновыходные

Мини-сериал «Неортодоксальная» и 9 фильмов, в которых бреются наголо

Статьи Партнерский

Опыт и вдохновение

Как работает проект «Наставничество» и зачем он нужен бизнесменам

Статьи

Забытая революция

Как в СССР и России отмечали юбилеи Красного Октября

Реклама на портале