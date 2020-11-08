Минздрав обязал госпитализировать больных коронавирусом, которые живут в общежитиях и с пожилыми людьми
Министерство здравоохранения России изменило правила лечения коронавируса на дому
Пациентов с подтвержденным коронавирусом раньше оставляли лечиться дома, если им не была необходима срочная госпитализация, а бытовые условия больных не учитывались. 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава РФ, который вносит поправки в регламент лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, написала «Парламентская газета».
Теперь зараженных коронавирусом, которые живут не одни, могут оставить лечиться на дому при условии, что у них есть отдельная комната. Документ обязывает госпитализировать больных, которые живут в общежитиях, коммунальных квартирах, либо вместе с пожилыми или людьми с хроническими заболеваниями.
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Кроме того, медиков обязали информировать амбулаторных пациентов о том, что при ухудшении самочувствия они должны будут вызвать врача. Людям, которые живут с больным коронавирусом, должны будут рассказать о рисках инфекции, необходимости оставаться в другом помещении и о том, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность. Врач должен выдать инфицированному и его квартирантам брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями, как защититься от респираторных инфекций.
Помимо этого, Минздрав разрешил отправлять пациента из больницы на домашнее лечение до того, как он получит отрицательный результат теста на коронавирус, написал RT.
В России третий день подряд фиксируют более 20 тыс. новых носителей коронавируса. Оперштаб Краснодарского края 8 ноября сообщил, что в регионе за прошлые сутки зарегистрировали рекордное число зараженных COVID-19 — 143. Еще в начале октября мэр Краснодара признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и попросил бизнесменов купить «Газели». После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе нет повода вводить карантин из-за коронавируса, а в госпиталях свободно 16% коек.
Ранее минздрав Кубани объяснил порталу Юга.ру, как и по какому приоритету берут анализы на COVID-19.
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