На Кубани вновь обновился максимум суточного прироста зараженных COVID-19

Число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае к 8 ноября достигло 18 тыс. 487 человек

По данным федерального оперштаба, в России за прошлые сутки выявили 20 тыс. 498 новых носителей коронавируса , четверть из них не имели клинических симптомов либо контактные. Так, третий день подряд в стране фиксируют свыше 20 тыс. положительных тестов на коронавирус. Из ковид-госпиталей накануне выписали 11 тыс. 492 пациента, а скончались 286 больных , написал RT. Тройка регионов-лидеров по количеству инфицированных — Москва (+5 тыс. 751), Санкт-Петербург (+1 тыс. 331) и Московская область (+644). На юге и Северном Кавказе статистика следующая: Ростовская область — 312;

Ставропольский край — 209;

Крым — 168;

Краснодарский край — 143 ;

; Дагестан — 90;

Карачаево-Черкесия — 88;

Кабардино-Балкария и Севастополь — по 82;

Северная Осетия — 70;

Адыгея и Ингушетия — по 69;

Чечня — 32.

С начала пандемии в России официально зарегистрировали 1 млн 774 тыс. 334 случая коронавируса и 30 тыс. 537 смертей. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что новые случаи COVID-19 распределились по 20 муниципалитетам: в Краснодаре — 32;

в Анапе — 19;

в Горячем Ключе — 14;

в Туапсинском районе — 12;

в Ейском районе — 10;

в Павловском и Крыловском районах — по 7;

в Сочи и Апшеронском районе — по 6;

в Выселковском, Динском и Славянском районах — по 5;

в Кущевском районе — 4;

в Усть-Лабинском районе — 3;

в Щербиновском и Староминском районах — по 2;

в Красноармейском, Курганинском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах — по 1. Также сообщается, что в числе заболевших десять детей в возрасте от 1 года до 17 лет. За все время в лабораториях Кубани сделали 1 млн 485 тыс. 40 тестов на коронавирус, из них 18 тыс. 487 дали положительный результат . Выздоровели 12 тыс. 34 пациента, медикам не удалось спасти 472 больных (+5 за сутки) . В тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ 44 человека, к ЭКМО — 4 пациента.