На Кубани вновь обновился максимум суточного прироста зараженных COVID-19
Число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае к 8 ноября достигло 18 тыс. 487 человек
По данным федерального оперштаба, в России за прошлые сутки выявили 20 тыс. 498 новых носителей коронавируса, четверть из них не имели клинических симптомов либо контактные. Так, третий день подряд в стране фиксируют свыше 20 тыс. положительных тестов на коронавирус. Из ковид-госпиталей накануне выписали 11 тыс. 492 пациента, а скончались 286 больных, написал RT.
Тройка регионов-лидеров по количеству инфицированных — Москва (+5 тыс. 751), Санкт-Петербург (+1 тыс. 331) и Московская область (+644). На юге и Северном Кавказе статистика следующая:
- Ростовская область — 312;
- Ставропольский край — 209;
- Крым — 168;
- Краснодарский край — 143;
- Дагестан — 90;
- Карачаево-Черкесия — 88;
- Кабардино-Балкария и Севастополь — по 82;
- Северная Осетия — 70;
- Адыгея и Ингушетия — по 69;
- Чечня — 32.
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С начала пандемии в России официально зарегистрировали 1 млн 774 тыс. 334 случая коронавируса и 30 тыс. 537 смертей.
В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что новые случаи COVID-19 распределились по 20 муниципалитетам:
- в Краснодаре — 32;
- в Анапе — 19;
- в Горячем Ключе — 14;
- в Туапсинском районе — 12;
- в Ейском районе — 10;
- в Павловском и Крыловском районах — по 7;
- в Сочи и Апшеронском районе — по 6;
- в Выселковском, Динском и Славянском районах — по 5;
- в Кущевском районе — 4;
- в Усть-Лабинском районе — 3;
- в Щербиновском и Староминском районах — по 2;
- в Красноармейском, Курганинском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах — по 1.
Также сообщается, что в числе заболевших десять детей в возрасте от 1 года до 17 лет.
За все время в лабораториях Кубани сделали 1 млн 485 тыс. 40 тестов на коронавирус, из них 18 тыс. 487 дали положительный результат. Выздоровели 12 тыс. 34 пациента, медикам не удалось спасти 472 больных (+5 за сутки). В тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ 44 человека, к ЭКМО — 4 пациента.
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В течение пандемии за медпомощью обратились 76 тыс. 669 жителей края с подозрением на COVID-19, сейчас в стационарах лечатся 4 тыс. 659 больных. Врачи поликлиник наблюдают за состоянием 6 тыс. 644 кубанцев.
Напомним, 6 ноября в Краснодарском крае повторился суточный рекорд по числу новых случаев коронавируса — 139, а накануне он обновился — оперштаб сообщил о 140 зараженных.
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