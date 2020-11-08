На Кубани вновь обновился максимум суточного прироста зараженных COVID-19

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае к 8 ноября достигло 18 тыс. 487 человек

По данным федерального оперштаба, в России за прошлые сутки выявили 20 тыс. 498 новых носителей коронавируса, четверть из них не имели клинических симптомов либо контактные. Так, третий день подряд в стране фиксируют свыше 20 тыс. положительных тестов на коронавирус. Из ковид-госпиталей накануне выписали 11 тыс. 492 пациента, а скончались 286 больных, написал RT.

Тройка регионов-лидеров по количеству инфицированных — Москва (+5 тыс. 751), Санкт-Петербург (+1 тыс. 331) и Московская область (+644). На юге и Северном Кавказе статистика следующая:

  • Ростовская область — 312;
  • Ставропольский край — 209;
  • Крым — 168;
  • Краснодарский край — 143;
  • Дагестан — 90;
  • Карачаево-Черкесия — 88;
  • Кабардино-Балкария и Севастополь — по 82;
  • Северная Осетия — 70;
  • Адыгея и Ингушетия — по 69;
  • Чечня — 32.

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С начала пандемии в России официально зарегистрировали 1 млн 774 тыс. 334 случая коронавируса и 30 тыс. 537 смертей.

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что новые случаи COVID-19 распределились по 20 муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 32;
  • в Анапе — 19;
  • в Горячем Ключе — 14;
  • в Туапсинском районе — 12;
  • в Ейском районе — 10;
  • в Павловском и Крыловском районах — по 7;
  • в Сочи и Апшеронском районе — по 6;
  • в Выселковском, Динском и Славянском районах — по 5;
  • в Кущевском районе — 4;
  • в Усть-Лабинском районе — 3;
  • в Щербиновском и Староминском районах — по 2;
  • в Красноармейском, Курганинском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах — по 1.

Также сообщается, что в числе заболевших десять детей в возрасте от 1 года до 17 лет.

За все время в лабораториях Кубани сделали 1 млн 485 тыс. 40 тестов на коронавирус, из них 18 тыс. 487 дали положительный результат. Выздоровели 12 тыс. 34 пациента, медикам не удалось спасти 472 больных (+5 за сутки). В тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ 44 человека, к ЭКМО — 4 пациента.

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В течение пандемии за медпомощью обратились 76 тыс. 669 жителей края с подозрением на COVID-19, сейчас в стационарах лечатся 4 тыс. 659 больных. Врачи поликлиник наблюдают за состоянием 6 тыс. 644 кубанцев.

Напомним, 6 ноября в Краснодарском крае повторился суточный рекорд по числу новых случаев коронавируса — 139, а накануне он обновился — оперштаб сообщил о 140 зараженных.

Коронавирус

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