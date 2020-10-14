Прокуратура Кубани вынесла представления главврачам двух районных больниц после публикаций Юга.ру

Напомним, в начале сентября журналистка портала Юга.ру пообщалась с кубанцами, которые тогда лечились от коронавируса или уже переболели. Житель Геленджика Сергей Александров рассказал, как ему и его отцу с COVID-19 не нашлось места в пяти больницах региона. Минздрав отрицал нехватку коек, а после выпуска первой новости 57-летнего мужчину с поражением легких в 20% все-таки госпитализировали в Лабинскую ЦРБ.

После публикации статьи Юга.ру «Нам лечь и умереть?» прокуратура Кубани провела проверку соблюдения законодательства в области здравоохранения. Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, отца Александрова госпитализировали в Лабинскую ЦРБ 4 сентября [после публикации новости] с предварительным диагнозом: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. При этом за день до этого мужчину не оставили в Курганинской ЦРБ с температурой 38,2 °С и сатурацией 94% [насыщением крови кислородом — Юга.ру].

13 сентября мужчину выписали, оценив его состояние как удовлетворительное, и отправили продолжать лечение в поликлинике. 28 сентября ему закрыли больничный в связи с выздоровлением.

14 октября портал Юга.ру изучил результаты проверки, которые пресс-служба прокуратуры Краснодарского края предоставила редакции. Согласно акту экспертизы качества медицинской помощи от 29 сентября, на амбулаторном лечении в Курганской ЦРБ мужчине не провели в полном объеме необходимое обследование (общий анализ мокроты, флюорографию, ОГК, ЭКГ). Кроме того, пациенту не назначили лечение в виде противовирусной и антибактериальной терапии. По мнению экспертов, это привело к ухудшению состояния больного и потребовало его госпитализации.