Мэр Краснодара признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и попросил бизнесменов купить «Газели»

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 95 новых случаев коронавируса, еще 2 пациента скончались. При этом в Краснодаре зарегистировали 40 инфицированных COVID-19.

На городской планерке, которая прошла 5 октября в администрации Краснодара, начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова оценила эпидобстановку в городе как «стабильно напряженную». Она рассказала, что за время пандемии в краевой столице выявили 5 тыс. 137 случаев коронавируса, при этом 4 тыс. 160 человек выздоровели. В ковид-госпиталях в настоящее время лечатся 473 больных. Также Харламова сообщила, что в городе выявили 1 тыс. 846 контактных граждан.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что в связи с ростом числа заболевших выросла нагрузка на бригады скорой помощи. Он напомнил, что в начале пандемии краснодарские предприниматели закупили аппараты ИВЛ для больниц и ковид-госпиталей.

«Хочется попросить, обратиться к нашим бизнесменам. Если у кого есть возможность, нам в городе необходимы дополнительные автомобили скорой помощи. На базе "Газель", не надо дорогих каких-то производителей. Если у кого есть такая возможность, закупить и передать их нашим учреждениям здравоохранения», — сказал на планерке мэр.