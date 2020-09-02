Минздрав Кубани рассказал, как и по какому приоритету берут анализы на COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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Портал Юга.ру спросил у министерства здравоохранения Краснодарского края, как жители Кубани, заподозрившие у себя коронавирусную инфекцию, могут бесплатно сдать анализ на COVID-19

Пресс-служба минздрава Кубани 1 сентября прислала ответ на запрос, в котором портал Юга.ру просил объяснить, как в регионе организована работа медиков с пациентами с подозрением на COVID-19.

В ведомстве рассказали, что сотрудники скорой помощи, приезжающие на вызов к человеку с подозрением на коронавирус, не проводят забор анализа — это делают медицинские работники, которые приходят на дом к пациенту. Однако, чтобы сдать анализ, человек должен либо обратиться в поликлинику, либо вызвать скорую для установки диагноза, врач которой назначит исследование.

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При этом в минздраве сообщили, что список граждан, которым обязаны делать бесплатное исследование на COVID-19 по методу ПЦР, определен постановлением № 15 главного санитарного врача РФ и временными методическими рекомендациями. Согласно постановлению, которое размещено на сайте Роспотребнадзора, есть приоритетный порядок лиц, которых следует протестировать на COVID-19.

К приоритету первого уровня Роспотребнадзор отнес:

  • граждан, прибывших в Россию с симптомами инфекционного заболевания;
  • граждан, контактировавших с больными коронавирусом;
  • пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;
  • медиков, имеющих риск инфицирования на работе, — в случае появления у них симптомов, не исключающих коронавирус;
  • лиц, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых людей, учреждениях ФСИН при проявлении респираторных симптомов.

К приоритету второго уровня относятся:

  • граждане старше 65 лет с респираторными симптомами;
  • медики, подверженные риску инфицирования (их должны тестировать раз в неделю до появления иммуноглобулина G);
  • работники стационарных организаций соцобслуживания населения, а также сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, работающие по вахтовому методу (их должны протестировать до начала работы).

Приоритет третьего уровня Роспотребнадзор присвоил тестированию детей из организованных коллективов, в случае если в нем выявили три и более заболевания, не исключающих коронавирус.

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Отметим, что остается неясным, как бесплатно и оперативно сдать анализ на COVID-19 тем гражданам, которые не относятся к перечисленным категориям. При этом в платных поликлиниках зачастую отказываются брать анализы у людей с повышенной температурой тела.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Роспотребнадзор

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