Минздрав Кубани рассказал, как и по какому приоритету берут анализы на COVID-19

Портал Юга.ру спросил у министерства здравоохранения Краснодарского края, как жители Кубани, заподозрившие у себя коронавирусную инфекцию, могут бесплатно сдать анализ на COVID-19

Пресс-служба минздрава Кубани 1 сентября прислала ответ на запрос, в котором портал Юга.ру просил объяснить, как в регионе организована работа медиков с пациентами с подозрением на COVID-19.

В ведомстве рассказали, что сотрудники скорой помощи, приезжающие на вызов к человеку с подозрением на коронавирус, не проводят забор анализа — это делают медицинские работники, которые приходят на дом к пациенту. Однако, чтобы сдать анализ, человек должен либо обратиться в поликлинику, либо вызвать скорую для установки диагноза, врач которой назначит исследование.