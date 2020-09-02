Минздрав Кубани рассказал, как и по какому приоритету берут анализы на COVID-19
Портал Юга.ру спросил у министерства здравоохранения Краснодарского края, как жители Кубани, заподозрившие у себя коронавирусную инфекцию, могут бесплатно сдать анализ на COVID-19
Пресс-служба минздрава Кубани 1 сентября прислала ответ на запрос, в котором портал Юга.ру просил объяснить, как в регионе организована работа медиков с пациентами с подозрением на COVID-19.
В ведомстве рассказали, что сотрудники скорой помощи, приезжающие на вызов к человеку с подозрением на коронавирус, не проводят забор анализа — это делают медицинские работники, которые приходят на дом к пациенту. Однако, чтобы сдать анализ, человек должен либо обратиться в поликлинику, либо вызвать скорую для установки диагноза, врач которой назначит исследование.
При этом в минздраве сообщили, что список граждан, которым обязаны делать бесплатное исследование на COVID-19 по методу ПЦР, определен постановлением № 15 главного санитарного врача РФ и временными методическими рекомендациями. Согласно постановлению, которое размещено на сайте Роспотребнадзора, есть приоритетный порядок лиц, которых следует протестировать на COVID-19.
К приоритету первого уровня Роспотребнадзор отнес:
- граждан, прибывших в Россию с симптомами инфекционного заболевания;
- граждан, контактировавших с больными коронавирусом;
- пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;
- медиков, имеющих риск инфицирования на работе, — в случае появления у них симптомов, не исключающих коронавирус;
- лиц, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых людей, учреждениях ФСИН при проявлении респираторных симптомов.
К приоритету второго уровня относятся:
- граждане старше 65 лет с респираторными симптомами;
- медики, подверженные риску инфицирования (их должны тестировать раз в неделю до появления иммуноглобулина G);
- работники стационарных организаций соцобслуживания населения, а также сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, работающие по вахтовому методу (их должны протестировать до начала работы).
Приоритет третьего уровня Роспотребнадзор присвоил тестированию детей из организованных коллективов, в случае если в нем выявили три и более заболевания, не исключающих коронавирус.
Читайте также:
Отметим, что остается неясным, как бесплатно и оперативно сдать анализ на COVID-19 тем гражданам, которые не относятся к перечисленным категориям. При этом в платных поликлиниках зачастую отказываются брать анализы у людей с повышенной температурой тела.
Все материалы по теме: