Власти Краснодара рассчитывают открыть к следующей осени школу, которую не успели достроить в этом году

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 6 ноября рассказали о новых сроках сдачи школы в поселке Российском

Напомним, в марте 2016 года власти Краснодара решили построить школу на территории бывшего лагеря «Ивушка» на улице Изобильной, 2. Строительство по нацпроекту «Жилье и городская среда» стартовало в 2019 году. Планировалось, что работы займут около двух лет.

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По контракту, подрядчик должен был сдать объект в сентябре 2020-го, но еще в конце прошлого года началось отставание по графику, а из-за карантина по коронавирусу работы на объекте снова затормозились. Так, к июлю готовность школы составляла 60%, в сентябре ее так и не сдали. 

Сейчас специалисты занимаются отделкой, монтируют инженерные коммуникации — проводят сети отопления, водоснабжения и водоотведения. На прилегающей территории началось благоустройство двора. Завершить строительство школы планируют в первом полугодии 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

6 ноября глава Краснодара Евгений Первышов во время утреннего рабочего объезда  осмотрел строящееся образовательное учреждение. 

«Это сложный для нас объект. Школа в поселке Российском крайне необходима. Жители надеялись, что учебный процесс здесь начнется уже в первом полугодии 2021 года. В итоге нам пришлось расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком, потому что он не укладывался в сроки. Сегодня на объекте работает надежная организация, которая уже реализовала в Краснодаре несколько социальных проектов», — заверил Евгений Первышов. 

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На стройплощадке работает около 100 человек, а к концу ноября планируется задействовать в два раза больше людей.

«Понимая, кто сегодня на объекте, мы с уверенностью можем сказать, что возведение школы будет завершено в первом полугодии 2021 года», — заявил директор департамента строительства Артем Аганов.

Школа в поселке Российском на участке площадью 2,3 га будет состоять из трех этажей. Помимо классных комнат и кабинетов там сделают пищеблок, спортивный и актовый залы, во дворе оборудуют поле для мини-футбола, спортивные и детские площадки. Учебное учреждение сможет принять 1,1 тыс. детей в одну смену. 

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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