Первышов извинился перед жителями поселка Российского за то, что не получилось сдать школу в 2020 году

Напомним, в марте 2016 года власти Краснодара решили построить новую школу на территории бывшего лагеря «Ивушка». Через месяц удалось решить вопрос о передаче участка в муниципальную собственность. Предполагалось, что строительство школы займет около двух лет.

Тем не менее активное строительство школы на 1,1 тыс. мест на улице Изобильной, 2 началось в 2019 году. Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров расположено на участке около 2,3 га. Кроме учебных кабинетов там собираются оборудовать пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе будут детские и спортивные площадки, поле для мини-футбола.

По контракту, подрядчик должен был сдать объект в сентябре 2020 года. Однако в ноябре 2019-го начались отставания по графику, после чего мэр города Евгений Первышов поручил ускорить темпы работ. В этом году из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений работы на объекте снова затормозились.

В мае власти Краснодара докладывали, что объект готов на 55%, а в июле его готовность возросла до 60%. При этом мэр Краснодара Евгений Первышов рассказывал, что финансовая ситуация у подрядчика улучшилась и школа будет сдана в срок — в конце 2020 года.