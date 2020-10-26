Первышов извинился перед жителями поселка Российского за то, что не получилось сдать школу в 2020 году
Мэр Краснодара Евгений Первышов 26 октября заявил, что при строительстве школы в поселке Российском городскую администрацию подвела подрядная организация
Напомним, в марте 2016 года власти Краснодара решили построить новую школу на территории бывшего лагеря «Ивушка». Через месяц удалось решить вопрос о передаче участка в муниципальную собственность. Предполагалось, что строительство школы займет около двух лет.
Тем не менее активное строительство школы на 1,1 тыс. мест на улице Изобильной, 2 началось в 2019 году. Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров расположено на участке около 2,3 га. Кроме учебных кабинетов там собираются оборудовать пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе будут детские и спортивные площадки, поле для мини-футбола.
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По контракту, подрядчик должен был сдать объект в сентябре 2020 года. Однако в ноябре 2019-го начались отставания по графику, после чего мэр города Евгений Первышов поручил ускорить темпы работ. В этом году из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений работы на объекте снова затормозились.
В мае власти Краснодара докладывали, что объект готов на 55%, а в июле его готовность возросла до 60%. При этом мэр Краснодара Евгений Первышов рассказывал, что финансовая ситуация у подрядчика улучшилась и школа будет сдана в срок — в конце 2020 года.
На городской планерке 26 октября Первышов признался, что при строительстве соцобъекта возникли проблемы.
«В первую очередь я должен извиниться перед жителями микрорайона. Обещали в этом году, но подрядная организация подвела», — обратился Первышов к жителям поселка Российского.
Мэр рассказал, что власти расторгли контракт с подрядчиком. Директор департамента строительства Краснодара Артем Аганов сообщил, что был заключен муниципальный контракт с другой подрядной организацией. На объекте снова работают люди. Так, например, в пятницу, 23 октября, школу строили 20 человек, было задействовано две единицы техники.
«В данном случае других вариантов, кроме как расторгнуть контракт и заключить с другой организацией, у нас не было. Теперь сроки отодвигаются, и учебный процесс начнется уже в следующем году. А школа эта крайне необходима. Там у нас беда со школьными местами, их ждут очень сильно. Поэтому ставьте на жесткий контроль», — распорядился глава города.
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