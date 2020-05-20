Мэр Краснодара во второй раз поручил ускорить темпы строительства школы в поселке Российском

Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая поручил ускорить темпы строительства школы в поселке Российском, которую должны сдать в этом году

Напомним, в апреле в Краснодаре возобновили строительство социальных объектов, которое было приостановлено из-за карантина по коронавирусу. В том числе и школы в поселке Российском.

Школу на 1,1 тыс. мест на улице Изобильной должны сдать в сентябре этого года. На территории в 2,3 га, на месте бывшего трудового лагеря «Ивушка» будет построено трехэтажное здание, спортивные площадки, поле для мини-футбола. В ноябре 2019 года подрядчик стал отставать по графику и мэр города Евгений Первышов поручил ускорить темы работы. После этого число строителей на объекте было увеличено до ста человек в смену. Однако пандемия коронавируса снова затормозила график работ.

Читайте также: В Краснодаре в 2021 году планируют открыть самую большую школу в ЮФО

20 мая Евгений Первышов во время рабочего объезда посетил объект. Он поручил ликвидировать отставание от графика, увеличив число рабочих на объекте. «Новая большая школа крайне важна для жителей поселка Российского и соседнего Музыкального микрорайона. Других общеобразовательных учреждений здесь нет. Среди всех социальных объектов, которые сегодня возводят в Краснодаре, этот — самый проблемный и отстающий . До карантина практически удалось наверстать сроки, но сегодня снова есть отставание от графика — его нужно ликвидировать, не теряя в качестве работ и не пренебрегая санитарными требованиями», — заявил глава города.

По словам замглавы Краснодара Владислава Ставицкого, школа готова на 55%, объект полностью обеспечен финансированием.

Сейчас рабочие монтируют инженерные сети на техническом этаже школы, прокладывают кабельные линии, монтируют вентиляцию, укладывают газобетонные блоки перегородок и проводят монолитные работы.