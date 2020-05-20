Мэр Краснодара во второй раз поручил ускорить темпы строительства школы в поселке Российском

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 20 мая поручил ускорить темпы строительства школы в поселке Российском, которую должны сдать в этом году

Напомним, в апреле в Краснодаре возобновили строительство социальных объектов, которое было приостановлено из-за карантина по коронавирусу. В том числе и школы в поселке Российском.

Школу на 1,1 тыс. мест на улице Изобильной должны сдать в сентябре этого года. На территории в 2,3 га, на месте бывшего трудового лагеря «Ивушка» будет построено трехэтажное здание, спортивные площадки, поле для мини-футбола. В ноябре 2019 года подрядчик стал отставать по графику и мэр города Евгений Первышов поручил ускорить темы работы. После этого число строителей на объекте было увеличено до ста человек в смену. Однако пандемия коронавируса снова затормозила график работ.

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20 мая Евгений Первышов во время рабочего объезда посетил объект. Он поручил ликвидировать отставание от графика, увеличив число рабочих на объекте.

«Новая большая школа крайне важна для жителей поселка Российского и соседнего Музыкального микрорайона. Других общеобразовательных учреждений здесь нет. Среди всех социальных объектов, которые сегодня возводят в Краснодаре, этот — самый проблемный и отстающий. До карантина практически удалось наверстать сроки, но сегодня снова есть отставание от графика — его нужно ликвидировать, не теряя в качестве работ и не пренебрегая санитарными требованиями», — заявил глава города.

По словам замглавы Краснодара Владислава Ставицкого, школа готова на 55%, объект полностью обеспечен финансированием.

Сейчас рабочие монтируют инженерные сети на техническом этаже школы, прокладывают кабельные линии, монтируют вентиляцию, укладывают газобетонные блоки перегородок и проводят монолитные работы.

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В соответствии с требованиями Роспотребнадзора на стройплощадке сотрудникам на входе на объект измеряют температуру, также ее проверяют несколько раз в течение дня. Рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты, у них есть все необходимые пропуска для передвижения, подчеркнули в пресс-службе мэрии Краснодара.

Евгений Первышов Карантин Краснодар Образование Роспотребнадзор Строительство Школа

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