Готовность школы в поселке под Краснодаром увеличилась на 5% за полтора месяца. Сдать объект обещают в конце 2020 года
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля посетил строящуюся школу в поселке Российском
Напомним, школа на 1,1 тыс. мест возводится на улице Изобильной, 2 на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка». Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров расположено на участке около 2,3 га. Кроме кабинетов, в школе предусмотрены пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе будут обустроены детские и спортивные площадки, поле для мини-футбола.
Школа в поселке Российском является проблемным объектом: в ноябре 2019 года подрядчик стал отставать по графику, после чего мэр города Евгений Первышов поручил ускорить темпы работ.
Однако из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений работы на объекте снова затормозились. Замглавы Краснодара Владислав Ставицкий в мае сообщал, что объект готов на 55%. В начале июля Евгений Первышов рассказал, что финансовая ситуация у подрядчика улучшилась и школа будет сдана в срок — в конце 2020 года.
9 июля Первышов снова посетил строящийся объект. В пресс-службе администрации города уточнили, что сейчас строительная готовность школы составляет 60%.
«Подрядчик увеличил количество рабочих и спецтехники, строительство идет в несколько смен, отставание от сроков ликвидировали. Однако этого недостаточно — здесь необходимо дополнительно увеличить число сотрудников, чтобы максимально форсировать темп работ, не теряя в качестве», — распорядился глава города.
Ранее Юга.ру сообщали, что в июле в Краснодаре заканчивают строительство новой школы на улице Красных Партизан. Всего в разных районах города строится еще десять школ. Планируется, что в 2020 году будут построены пять из них.
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