Готовность школы в поселке под Краснодаром увеличилась на 5% за полтора месяца. Сдать объект обещают в конце 2020 года

Напомним, школа на 1,1 тыс. мест возводится на улице Изобильной, 2 на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка». Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров расположено на участке около 2,3 га. Кроме кабинетов, в школе предусмотрены пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе будут обустроены детские и спортивные площадки, поле для мини-футбола.

Школа в поселке Российском является проблемным объектом: в ноябре 2019 года подрядчик стал отставать по графику, после чего мэр города Евгений Первышов поручил ускорить темпы работ.