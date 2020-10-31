«Иначе все станет только хуже». Кадыров предложил Жириновскому и властям Франции извиниться
30 октября глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова политика Владимира Жириновского
Напомним, 16 октября уроженец Чечни отрезал во Франции голову учителю колледжа, который показывал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство терактом и заявил, что мужчина умер из-за того, что «учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить».
Случившееся комментировал Рамзан Кадыров. Он назвал инцидент террористическим актами, но указал, что такие карикатуры провоцируют мусульман. Позже Кадыров добавил, что Макрон своими словами поддержки в адрес действий учителя тоже провоцирует мусульман на преступления и призвал его остановиться «пока не поздно».
30 октября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Владимир Жириновский высказал мнение, что главы регионов России не должны комментировать международные вопросы:
«Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться».
Жириновский добавил, что подобные действия глав субъектов должен контролировать Кремль.
Вечером в тот же день Кадыров сказал в своем телеграме, что его «удивил и возмутил одновременно» комментарий политика:
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«Жириновский почему-то вспомнил про хозяйственные и экономические вопросы, но если бы он хоть раз у меня поинтересовался ими (что никогда не происходило), то получил бы максимально развернутый ответ и убедился, что с этим в республике все в порядке».
Кадыров заключил, что Жириновский «взял смелость учить глав и губернаторов своей работе» и пытается на этом пиариться:
«Обратите внимание, как, в отличие от Франции, все однозначно в России: священные писания защищены, наш президент понимает разницу между свободой слова и вседозволенностью, и государственная политика подразумевает конфессиональное согласие».
Глава Чечни указал, что Жириновскому стоит и дальше участвовать в ток-шоу, пиариться, «кутить и кайфовать», но не касаться темы религии.
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«И не заикайся о борьбе с терроризмом. Я никогда не оправдаю терроризм, потому что, как пехотинец В.В.Путина, сам лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей. А твои экспертные оценки о терроризме — пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание. Но они опасны проблемами — тебе и государству», — отметил Кадыров.
Он потребовал Жириновского извиниться за свои слова и дал совет властям Франции:
«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе <...> А руководству Франции дам совет: извинитесь перед мусульманами мира. Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Все то, что было после этого — акции, заявления, призывы — к хорошему не приведет. Остановитесь, извинитесь... Иначе все станет только хуже».
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