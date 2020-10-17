Во Франции уроженец Чечни обезглавил учителя, который рассказывал про свободу слова через карикатуры на пророка Мухаммеда

В пригороде Парижа 16 октября беженец из России отрезал голову учителю колледжа, который рассказывал про карикатуры на пророка Мухаммеда

Что случилось? В городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс) 16 октября около 17:00 учитель истории и географии вышел из колледжа. На него напал вооруженный мужчина и с криками «Аллах Акбар» отрезал преподавателю голову. После этого злоумышленник попытался уйти пешком, однако его застрелила полиция, сообщили РБК со ссылкой на французские СМИ.

Кем был убийца? Правоохранительные органы Франции заявили, что нападавшим был 18-летний приезжий из Москвы Абдудлах Анзоров. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар добавил, что молодой человек родился 12 марта 2002 года в столице России. Кроме того, предполагаемый убийца — чеченец по происхождению, он жил во Франции в статусе беженца , сообщил телеканал «360».

После убийства учителя в твиттере молодого человека появилось сообщение, в котором была фотография с отрезанной головой на асфальте и обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону как к «правителю неверных».