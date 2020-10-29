В Чечне заплатят 100 тысяч рублей тем, кто назовет своего ребенка в честь пророка. Так власти решили защитить его имя после ситуации во Франции

28 октября министр информации и печати республики Ахмед Дудаев рассказал о «беспрецедентной акции» в честь дня рождения пророка Мухаммеда в своем инстаграме. По его словам, все родившиеся в течение суток 29 октября, которых назовут в честь пророка, членов его семьи, «достопочтенных жен и ближайших сподвижников», получат по 100 тыс. рублей. На своей странице чиновник перечислил имена, которые участвуют в акции: Фатыма, Хадиджа, Савда, Аиша, Хафса, Абдуллах, Ибрахим, Касим и другие.

Деньги будут взяты из регионального общественного фонда (РОФ) имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, отца нынешнего главы Рамзана Кадырова.

На сайте РОФ не указаны источники финансирования фонда. Однако по данным расследования «Коммерсант» от 2015 года, ими являются, помимо чеченских предпринимателей, региональные бюджетники. С их зарплаты удерживается 10%, отмечали журналисты. Также сообщалось, что фонд учредил ряд коммерческих компаний и контролирует фирмы, через которые организовывается размещение известных зарубежных актеров, приглашаемых Рамзаном Кадыровым.