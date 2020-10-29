В Чечне заплатят 100 тысяч рублей тем, кто назовет своего ребенка в честь пророка. Так власти решили защитить его имя после ситуации во Франции
28 октября власти Чечни рассказали о новой денежной акции в честь пророка Мухаммеда
28 октября министр информации и печати республики Ахмед Дудаев рассказал о «беспрецедентной акции» в честь дня рождения пророка Мухаммеда в своем инстаграме. По его словам, все родившиеся в течение суток 29 октября, которых назовут в честь пророка, членов его семьи, «достопочтенных жен и ближайших сподвижников», получат по 100 тыс. рублей. На своей странице чиновник перечислил имена, которые участвуют в акции: Фатыма, Хадиджа, Савда, Аиша, Хафса, Абдуллах, Ибрахим, Касим и другие.
Деньги будут взяты из регионального общественного фонда (РОФ) имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, отца нынешнего главы Рамзана Кадырова.
На сайте РОФ не указаны источники финансирования фонда. Однако по данным расследования «Коммерсант» от 2015 года, ими являются, помимо чеченских предпринимателей, региональные бюджетники. С их зарплаты удерживается 10%, отмечали журналисты. Также сообщалось, что фонд учредил ряд коммерческих компаний и контролирует фирмы, через которые организовывается размещение известных зарубежных актеров, приглашаемых Рамзаном Кадыровым.
Дудаев добавил, что «в некоторых европейских странах, в частности, во Франции развернута широкомасштабная антиисламская деятельность, направленная против нашего любимого пророка». Он пояснил, что в этом контексте такая благотворительная акция от главы чеченской республики доказывает, что «он всецело соответствует тому высокому званию защитника пророка, которое присвоено ему ведущими религиозными деятелями всего мира».
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Напомним, 16 октября уроженец Чечни в пригороде Парижа отрезал голову учителю колледжа, который рассказывал учащимся про карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство терактом и заявил, что мужчина умер из-за того, что «учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить».
Случившееся несколько раз комментировал Рамзан Кадыров. Он назвал инцидент террористическим актоми, но указал, что такие карикатуры провоцируют мусульман. Позже Кадыров сказал, что Макрон своими словами поддержки в адрес действий учителя тоже провоцирует мусульман на преступления и призвал его остановиться «пока не поздно».
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