На месте будущей трамвайной линии на улице Московской начали пересаживать липы

Власти Краснодара 29 октября рассказали о начале работ по пересадке деревьев на улице Московской

Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Летом того же года власти Краснодара выделили деньги на проект, однако уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей. 28 сентября 2020 года стало известно, что проект строительства трамвайной ветки прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Работы планируют начать до 1 декабря.

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В пресс-службе администрации Краснодара 29 октября сообщили, что сегодня на улице Московской начали пересаживать 674 дерева породы «Липа Войлочная Брабант». Они растут на разделительной полосе по улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. «Как и обещали жителям, постараемся сохранить каждое дерево. Для этого наш краснодарский подрядчик выбрал уникальную технику, усовершенствовав зарубежные аналоги под конкретные требования. Для нас это первый серьезный опыт такой масштабной пересадки. Специалисты дают оптимистичный прогноз по приживаемости при условии правильного ухода», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале.