В ковид-госпиталях Адыгеи умерли два пациента

В Адыгее число умерших от коронавируса пациентов увеличилось до 43 человек

Оперативный штаб региона 21 октября сообщил о смерти еще двух человек.

«В инфекционных госпиталях скончались два пациента — мужчина из Кошехабльского района и женщина из Краснодарского края. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — отметили в оперативном штабе Адыгеи.

Напомним, 16 октября число жертв коронавируса выросло до 41 человек, а количество заболевших за сутки увеличилось на 53 человека. А накануне число носителей COVID-19 в Адыгее превысило 5 тыс. человек — это более 1% населения республики.