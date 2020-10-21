В ковид-госпиталях Адыгеи умерли два пациента

Адыгея

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В Адыгее число умерших от коронавируса пациентов увеличилось до 43 человек

 Оперативный штаб региона 21 октября сообщил о смерти еще двух человек.

«В инфекционных госпиталях скончались два пациента — мужчина из Кошехабльского района и женщина из Краснодарского края. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — отметили в оперативном штабе Адыгеи.

Напомним, 16 октября число жертв коронавируса выросло до 41 человек, а количество заболевших за сутки увеличилось на 53 человека. А накануне число носителей COVID-19 в Адыгее превысило 5 тыс. человек — это более 1% населения республики.

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В оперативном штабе региона 21 октября сообщили о новом суточном рекорде заболевших — за день инфекция была выявлена у 72 человек. За все время пандемии число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 5 тыс. 121 человека. Сейчас на лечении находятся 916 больных. Выздоровело 4 тыс. 162 пациента (+40 за сутки).

Напомним, из-за роста темпов заболеваемости в середине октября в Адыгее работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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