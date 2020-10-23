В Адыгее число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 45 человек

Адыгея

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Оперативный штаб Адыгеи 23 октября сообщил о смерти еще двух человек с коронавирусом

«В инфекционных госпиталях скончались два пациента — мужчина и женщина из Тахтамукайского района. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — отметили в оперативном штабе Адыгеи.

Напомним, 16 октября число жертв коронавируса выросло до 41 человек, 21 октября число умерших от коронавируса пациентов увеличилось до 43. Кроме того, накануне число носителей COVID-19 в Адыгее превысило 5 тыс. человек — это более 1% населения республики.

В оперативном штабе региона 23 октября сообщили о новом суточном рекорде заболевших — за день инфекцию выявили у 78 человек. За время пандемии число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 5 тыс. 273 человек. Сейчас на лечении находятся 978 больных. Выздоровело 4 тыс. 250 пациентов (+47 за сутки).

Напомним, из-за роста темпов заболеваемости в середине октября в Адыгее работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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