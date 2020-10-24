Глава ВОЗ заявил, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения 23 октября заявил, что следующие несколько месяцев пандемии будут трудными и призвал глав государств предотвратить рост смертности

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавируса, а 23 марта — об ускорении распространения вируса и ухудшении ситуации. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а в следующем месяце — допустили возвращение коронавирусных ограничений в России.

За время пандемии коронавирусом по всему миру заразились 42 млн 202 тыс. 245 человек. При этом в России к 24 октября выявили 1 млн 497 тыс. 167 случаев COVID-19, а на Кубани — 16 тыс. 473.

За все время скончались 1 млн 144 тыс. 145 инфицированных. Их них 25 тыс. 821 — это жители России, среди умерших 379 кубанцев.

23 октября на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. «Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — процитировал его ТАСС.

По его словам, многие страны столкнулись с резким ростом заболеваемости COVID-19 осенью, некоторые больницы близки или уже исчерпали свои возможности, хотя «еще только октябрь». Он также обратил внимание на нехватку кислорода в некоторых ковид-госпиталях в ряде стран, написал телеканал «360».

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