Глава ВОЗ заявил, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения 23 октября заявил, что следующие несколько месяцев пандемии будут трудными и призвал глав государств предотвратить рост смертности
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавируса, а 23 марта — об ускорении распространения вируса и ухудшении ситуации. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19, а в следующем месяце — допустили возвращение коронавирусных ограничений в России.
За время пандемии коронавирусом по всему миру заразились 42 млн 202 тыс. 245 человек. При этом в России к 24 октября выявили 1 млн 497 тыс. 167 случаев COVID-19, а на Кубани — 16 тыс. 473.
За все время скончались 1 млн 144 тыс. 145 инфицированных. Их них 25 тыс. 821 — это жители России, среди умерших 379 кубанцев.
23 октября на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.
«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — процитировал его ТАСС.
По его словам, многие страны столкнулись с резким ростом заболеваемости COVID-19 осенью, некоторые больницы близки или уже исчерпали свои возможности, хотя «еще только октябрь». Он также обратил внимание на нехватку кислорода в некоторых ковид-госпиталях в ряде стран, написал телеканал «360».
Демограф о ситуации с COVID-19 на Кубани:
Гебрейесус призвал лидеров государств предпринять шаги, чтобы предотвратить рост смертности, в случаях, если заболеваемость коронавирусом растет, скорректировать мероприятия по борьбе с инфекцией, помогать жителям и бизнесу справляться с трудности и честно информировать население о реальной ситуации с COVID-19.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России