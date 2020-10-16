В Адыгее от коронавируса умерли два человека
В Адыгее 16 октября количество заболевших за сутки увеличилось на 53 человека, число жертв коронавируса выросло до 41
Оперативный штаб республики 16 октября сообщил о смерти еще двух пациентов.
«Накануне в инфекционных госпиталях умерла майкопчанка и житель поселка Яблоновского. Лабораторные исследования подтвердили, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — сообщили в оперативном штабе Адыгеи.
Напомним, 14 октября в республике за сутки был зарегистрирован 39-й случай смерти от коронавируса, тогда же оперштаб сообщил о 51 новом носителе коронавируса — это максимальный показатель с начала июля.
По данным республиканского оперштаба на 16 октября, за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 53 человека. За время пандемии в Адыгее COVID-19 подтвердился у 4 тыс. 802 человек, на лечении находятся 793 пациента. Выздоровели 3 тыс. 986 человек.
В связи с увеличением темпов заболеваемости в регионе, как и по всей России, власти Адыгеи попросили руководителей предприятий республики перевести максимальное количество сотрудников на удаленку.
В оперативном штабе 16 октября порталу Юга.ру уточнили, что предприятиям и организациям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 25% работников. Также глава региона Мурат Кумпилов поручил увеличить коечный фонд в ковид-госпиталях региона на 200 мест.
С 15 октября в республике ограничили условия проведения банкетов и ввели запрет на работу ночных клубов и танцполов. Кроме того, принято решение временно запретить все спортивные и культурные массовые мероприятия. Кроме того, в Адыгее ужесточили контроль за масочным режимом и продлили осенние каникулы для школьников.
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