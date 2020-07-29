Хабиб проведет бой с Джастином Гейджи

Напомним, сначала Хабиб должен был встретиться с Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года на шоу UFC 249. Несмотря на пандемию коронавируса UFC подтвердили, что поединок состоится вовремя, однако точное место все еще не было известно. В конце марта российский спортсмен заявил, что не успел вылететь из Дагестана и бой не состоялся.

Тогда Фергюсону нашли нового противника — американского бойца Джастина Гейджи, который в итоге выиграл бой. Хабиб в октябре встретится с победителем пары.

Информацию о предстоящем бое официально подтвердил глава UFC Дана Уайт. Спортсмены 24 октября встретятся в рамках турнира UFC 254 в Лас-Вегасе или Абу-Даби, собщил UFC в соцсетях.