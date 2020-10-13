ВОЗ: в мире коронавирусом заболело рекордное число человек, но второй волны нет
Представители Всемирной организации здравоохранения 13 октября сделали несколько заявлений о ситуации с пандемией коронавируса
Напомним, федеральный оперштаб четвертые сутки подряд фиксирует в России рост заболеваемости COVID-19. Такого количества инфицированных не наблюдалось во время пика пандемии в мае этого года — тогда максимальное число новых случаев составило 11 тыс. 656.
Для сравнения, 13 октября оперштаб отчитался о 13 тыс. 868 заболевших коронавирусом за сутки и о 244 смертях пациентов ковид-госпиталей, что также является максимальным показателем за весь период наблюдений.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ночь на 13 октября выпустила еженедельный бюллетень, в котором говорится о том, что с 5 октября было зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 в мире — более чем 2,2 млн случаев. Это на 10,09% больше показателей предыдущей недели, написал телеканал «360».
В то же время региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» заявила, что второй волны коронавируса нет, уточнил RT.
«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — процитировало Ницан РИА «Новости».
Эксперт ВОЗ отметила, что сейчас идет рост числа заболевших, однако в некоторых странах наблюдается снижение заболеваемости.
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Юга.ру писали, что, согласно последнему заявлению, которое замдиректора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сделал 12 октября, Россия выйдет на плато в течение 10-20 дней. При этом в конце сентября эксперты прогнозировали, что пик пандемии наступит через две-три недели, то есть в середине октября.
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