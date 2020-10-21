В Сочи после продолжительной засухи наполнился Агурский водопад

Краснодарский край

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20 октября Сочинский национальный парк рассказал о состоянии Агурских водопадов

Напомним, в конце сентября туристы заметили, что все три водопада в ущелье реки Агуры полностью пересохли. Там, где находился первый, 30-метровый водопад, остались только голые скалы и пустая чаша глубиной несколько метров, ранее наполненная водой.

Также высохли два других водопада. Это случилось из-за засухи, которая продолжалась в Сочи несколько месяцев.

20 октября в пресс-службе Сочинского нацпарка рассказали, что 19 октября после сильного дождя ущелье заполнилось водой. А водопад, в свою очередь, уже наполнил чашу озера.

«Отсутствие водопада было связано с тем, что из-за сильной засухи в этом году пересох исток реки Агура — тот самый, из которого водопад и питался. Река имеет грунтовое питание и ее уровень вплотную зависит от количества выпадаемых осадков», — прокомментировали в пресс-службе.

Как считают специалисты, последний раз Агурский водопад полностью пересыхал около сорока лет назад.

Сочи

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