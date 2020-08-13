В реке Кубани под Краснодаром погибли более 25 тыс. мальков осетровых рыб из-за засухи

В августе в реке Кубани обнаружили тысячи умерших рыб, это прокомментировали в Кубано-Адыгейского отделе рыбоохраны Росрыболовства

13 августа видео с сотнями мертвых рыб, лежащих на берегу Кубани, опубликовали в соцсетях, в том числе в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края». В Кубано-Адыгейском отделе рыбоохраны Росрыболовства прокомментировали в этот же день, что в реке погибло более 25 тыс. молодых особей особо ценных пород осетровых рыб. Это связано с падением уровня воды из-за засухи:

«В результате сильной засухи на целом ряде рыбоводных предприятий Адыгеи сложилась критическая обстановка. Нет воды и на Адыгейском осетрово-рыбоводном заводе, что грозило полной гибелью молодняка. В связи с этим накануне руководством предприятия было принято решение экстренно выпустить всю молодь в реку Кубань ниже по течению спуска воды из Краснодарского водохранилища», — сообщил начальник отдела Аслан Янок.

Янок добавил, что выпуск рыбы совпал с тем, что в ночь на четверг сброс воды из водохранилища сократился почти вдвое. Это привело к резкому обмелению реки, в том числе в месте, где выпускали мальков.

По его словам, рыба не успела уйти вниз по течению. Был составлен акт о гибели 25 тыс. 700 особей, всего же выпустили 130 тыс. мальков. В ближайшее время погибшую рыбу утилизируют, пишет «Интерфакс-Юг».