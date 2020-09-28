В одном из каналов Адыгеи погибла рыба. Узнали у специалистов причину мора

Адыгея, Краснодарский край

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Специалисты рассказали, почему погибла рыба в одном из каналов на территории Тахтамукайского района Адыгеи

Видео с погибшей рыбой в канале возле Шенджийского водохранилища опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». В комментариях к нему написано: «Дно засыпано слоем мертвой рыбы...Когда-нибудь природа отомстит нам за все».

Позже руководитель Кубано-Адыгейского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Аслан Янок сообщил, что небывалая засуха в этом году вызвала маловодие в водохранилищах и реках и привела к проблемам с рыбными ресурсами.

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«Ситуация в канале также связана с сильной засухой и сбросом воды после закрытия рисовых систем, где уже идет сбор риса. Но есть благоприятный прогноз погоды. На этой неделе ожидают дожди в горах. В целом в этот сложный период, чтобы не обмелело Кубанское водохранилище, Кубанским бассейновым водным управлением во главе с Романом Авдеевым проведена большая работа. Старополье пошло нам навстречу, и по большому Ставропольскому каналу стала поступать вода, чтобы хоть как-то поддержать Кубань и Адыгею. В результате на 17 см поднялся уровень воды в Краснодарском водохранилище», — отметил Янок.

Из-за сильной засухи на ряде рыбоводных предприятий Адыгеи сложилась критическая обстановка. Нет воды на Адыгейском осетрово-рыбоводном заводе, что грозило полной гибелью молодняка. В связи с этим накануне руководство предприятия приняло решение экстренно выпустить всю молодь в реку Кубань ниже по течению спуска воды из Краснодарского водохранилища.

Напомним, в середине августа в реке Кубани под Краснодаром погибли более 25 тыс. мальков осетровых рыб.

Рыболовство Экология

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