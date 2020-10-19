Жителей Сочи предупредили о смерчах и ливнях с градом

После засухи и затяжного бабьего лета курорт накрыла непогода. До утра 20 октября в городе ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Во время сильных дождей возрастет риск схода селей, возможен резкий подъем уровня воды в Мзымте, Хероте, Шахе и других горных реках.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, на участке Магри — Веселое синоптики прогнозируют опасность формирования смерчей над морем.