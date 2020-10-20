В Краснодаре мужчина душил и избивал свою собаку ногами. Полиция начала проверку

В соцсетях накануне появилась запись с камер видеонаблюдения из дома на улице Героев Разведчиков, 12. На кадрах от 18 октября видно, как мужчина с силой швыряет собаку в стену дома, затем грубо закидывает ее в подъезд и в лифт. В кабине он начинает бить питомца, в этот момент его останавливают очевидцы. В паблике «Туподар Краснодар» рассказали, что хозяин потерял свою собаку и разозлился, когда нашел ее в местном супермаркете.

Внимание! На записи содержатся сцены жестокого насилия. Если вы не уверены, что готовы к этому, не смотрите видео.

20 октября в телеграме «Типичного Краснодара» появилась еще одна запись с мужчиной — оказалось, что он избивает питомца не в первый раз. На видео местный житель душит пса, швыряет его и пинает ногами.