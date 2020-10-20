В Краснодаре мужчина душил и избивал свою собаку ногами. Полиция начала проверку
20 октября в полиции Краснодара рассказали о проверке в отношении мужчины, который как минимум дважды избил своего питомца
В соцсетях накануне появилась запись с камер видеонаблюдения из дома на улице Героев Разведчиков, 12. На кадрах от 18 октября видно, как мужчина с силой швыряет собаку в стену дома, затем грубо закидывает ее в подъезд и в лифт. В кабине он начинает бить питомца, в этот момент его останавливают очевидцы. В паблике «Туподар Краснодар» рассказали, что хозяин потерял свою собаку и разозлился, когда нашел ее в местном супермаркете.
Внимание! На записи содержатся сцены жестокого насилия. Если вы не уверены, что готовы к этому, не смотрите видео.
20 октября в телеграме «Типичного Краснодара» появилась еще одна запись с мужчиной — оказалось, что он избивает питомца не в первый раз. На видео местный житель душит пса, швыряет его и пинает ногами.
В итоге полиция начала проверку. Сотрудники МВД опросили владельца, а участковый посетил его квартиру и осмотрел условия содержания животного.
«42-летний краснодарец в своих объяснениях указал, что целью его действий было воспитание питомца», — сообщил 20 октября руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
На следующий день после публикации записи в интернете владелец собаки обратился в ветеринарную клинику. Специалисты диагностировали ушибы мягких тканей на передней лапе животного. Действиям мужчины дадут правовую оценку после получения медицинских документов, заключили в полиции.
Юга.ру писали о похожем случае, который произошел в Краснодаре в марте. Мужчина ударил ногой свою собаку, у нее диагностировали переломы костей. На владельца завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Фигурантом дела по аналогичной статье стал житель краевого центра, который в ноябре 2018 года выбросил лабрадора с балкона.
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