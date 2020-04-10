В Краснодаре завели уголовное дело на мужчину, который избил свою собаку
В апреле в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемом в жестоком обращении с питомцем
Видео, на котором избивают собаку, появилось в соцсетях 7 марта. На записи, опубликованной в инстаргаме «Потеряшки Краснодара», видно, что мужчина зашел с питомцем на поводке в подъезд и дважды ударил его ногой. Авторы поста уточнили, что происшествие случилось в доме на улице Гассия, 2.
9 апреля стало известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Полицейские выяснили, что 6 марта 2020 года 58-летний житель Краснодара избил своего лабрадора Матильду.
«Руководствуясь хулиганскими побуждениями, пренебрегая общепринятыми нормами морали, сложившимися в обществе, и проявляя исключительный цинизм, отдавая себе отчет в том, что в результате его действий наступит боль и страдания указанного животного, нанес повреждения вышеуказанному животному», — говорится в постановлении от 6 апреля УМВД России по Краснодару.
В документе, опубликованном в той же группе в инстаграме, указывается, что у собаки диагностировали перелом лучевой и локтевой костей правой лапы. В пресс-службе городского управления МВД порталу Юга.ру 10 апреля подтвердили подлинность постановления.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
Напомним, закон о жестоком обращении с животными появился чуть больше года назад: президент России Владимир Путин подписал его в конце 2018-го. В июне 2019 года Юга.ру выпустили разбор закона и разобрались в том, что именно он регулирует.
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