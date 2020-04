В Краснодаре завели уголовное дело на мужчину, который избил свою собаку

View this post on Instagram

❗️❗️❗️ Внимание❗️❗️❗️Возможно это ваш «добрый» сосед! г. Краснодар, ГМР В Гассия 2 Таких нужно знать в лицо! Собаки дома не оказалось. Соседи сегодня будут писать на него заявление! Распространите, пусть все знают о его жестокости!