Только 12% жителям Кубани зарплаты полностью хватает на все расходы — опрос

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Кубани рассказали, на что тратят зарплату

19 октября портал kuban.bfm.ru сообщил, что лишь 12% работающих кубанцев заявили, что дохода им хватает на все без ограничений. Еще 47% признались, что зарплаты в целом достаточно, но только при условии тщательного планирования бюджета. Такие данные приводит hh.ru. 

Больше всего денег у жителей Кубани уходит на продукты питания — эту статью расходов назвали 82% респондентов. На втором месте коммунальные платежи, их упомянули 76% опрошенных. Мобильная связь и интернет оказались третьей по популярности статьей трат — 65%. Кроме того, 59% кубанцев направляют значительную часть зарплаты на аренду жилья или выплаты по ипотеке.

Читайте также:

Еще половина опрошенных тратит деньги на проезд в общественном транспорте и погашение кредитов. На содержание детей уходит часть дохода у 44% жителей края, на лечение и лекарства — у 38%, на одежду и обувь — у 35%. Оплату образования финансируют 29% респондентов, досуг и отдых — 21%, и еще столько же вкладывают средства в уход за собой.

Больше всего своей зарплатой довольны сотрудники IT-отрасли: 40% из них заявили, что денег хватает на все необходимое. Следом идут работники маркетинга и рекламы — 34%, а замыкают тройку строители с показателем 33%.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что средняя зарплата в Краснодарском крае выросла более чем в три раза за 10 лет.

Деньги Опросы Работа Статистика

Новости

Баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды
Во время дефицита топлива: власти Краснодара покупают два электромобиля за 7,3 млн рублей
Только 12% жителям Кубани зарплаты полностью хватает на все расходы — опрос
В Анапе сильный прибой и шквалистый ветер вынесли судно на берег
В Краснодаре подростковая преступность выросла на 3,5%
Дождь и сильный ветер. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели

Лента новостей

Детский сад, поликлиника и спорткомплекс рядом с домом
Сегодня, 10:00 Реклама
Детский сад, поликлиника и спорткомплекс рядом с домом
Как устроен микрорайон «Горные Высоты» в Майкопе
В Краснодаре открыли дорогу к аэропорту
Вчера, 11:27
В Краснодаре открыли дорогу к аэропорту
Но с ограничениями
Взобраться на Спящего Черкеса
16 октября, 17:49
Взобраться на Спящего Черкеса
Зачем идти на плато Черногор неподалеку от Лаго-Наки

Реклама на сайте