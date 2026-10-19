Только 12% жителям Кубани зарплаты полностью хватает на все расходы — опрос

19 октября портал kuban.bfm.ru сообщил, что лишь 12% работающих кубанцев заявили, что дохода им хватает на все без ограничений. Еще 47% признались, что зарплаты в целом достаточно, но только при условии тщательного планирования бюджета. Такие данные приводит hh.ru.

Больше всего денег у жителей Кубани уходит на продукты питания — эту статью расходов назвали 82% респондентов. На втором месте коммунальные платежи, их упомянули 76% опрошенных. Мобильная связь и интернет оказались третьей по популярности статьей трат — 65%. Кроме того, 59% кубанцев направляют значительную часть зарплаты на аренду жилья или выплаты по ипотеке.